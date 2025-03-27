В Уфе ушёл из жизни учитель и ветеран Великой Отечественной войны

В Уфе ушёл из жизни 99-летний участник Великой Отечественной войны и уважаемый педагог Махкам Нугуманов. Печальную новость сообщил глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Махкам Сабирович с 1944 по 1950 год служил в Каспийской военно-морской флотилии и учебно-морском отряде в Ленинграде. После возвращения он начал преподавать в школе посёлка Тукан Белорецкого района.

В 1961 году семья Нугумановых переехала в Уфу, где Махкам Сабирович продолжил свою педагогическую деятельность как учитель биологии и географии в школе № 99. Вёл туристический кружок, водил детей в походы, прививая им любовь к природе и активному образу жизни. В 1986 году педагог вышел на пенсию.

«Выражаю искренние соболезнования», – написал Рустем Хамитов.

Ранее стало известно, что в Уфе не стало 99-летнего ветерана Петра Заборова.