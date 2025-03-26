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26 Марта , 08:00

Владимир Путин присвоил жителям Башкирии почетные звания и награды

Кремлин.ру
Фото:Кремлин.ру

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание медику из Башкирии. Указы о награждении жителей республики опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно документам, звание «Заслуженный врач России» присвоено заместителю главного врача Республиканского онкодиспансера Рустему Аюпову, а также заместителю главного врача по медицинской части Республиканской станции переливания крови Елене Стрельниковой.

Звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» удостоен главный специалист отдела администрации Иглинского района Анас Валиуллин.

Звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено преподавателю уфимского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта Сергею Крикунову.

Другим указом Владимира Путина почетной грамотой президента РФ награжден токарь НПП «Буринтех» Флорит Хафизов, а художественному руководителю музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии Индире Асадуллиной объявлена благодарность президента России.

Также знаком отличия «За наставничество» отмечен слесарь ООО «Теплосеть» РБ Ражап Сиргалин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Верховного муфтия и других жителей Башкирии.

Автор:Альфия Аглиуллина
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