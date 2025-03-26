В Уфе началась регистрация на Тотальный диктант

Регистрация на Тотальный диктант стартовала 26 марта. В Уфе готовится 46 площадок в разных частях города. В числе локаций – учебные заведения, библиотеки, государственные организации, музеи, театры, общественные пространства, кафе.

Кроме основного, в этом году второй раз пройдет детский диктант – эти площадки отмечены как «Недиктант». Иностранные граждане, изучающие русский язык, по традиции сдадут тест TRUD.

Сам диктант состоится 5 апреля. Как рассказали в оргкомитете, Тотальный диктант на русском языке напишут на всех шести континентах: в России в акции участвуют 900 городов, за границей диктант будут писать в 80 городах 50 стран, среди которых Китай, Индонезия, Ирландия, Камбоджа, Коста-Рика, Марокко, США, Филиппины, Швейцария.

Автором текста диктанта этого года стала писательница и сценаристка Марина Москвина. Она написала четыре части текста, которые 5 апреля продиктуют в разных часовых зонах. Трансляция авторского прочтения пройдет с федеральной территории Сириус.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты Новосибирского госуниверситета. В Уфе акция впервые прошла в 2012 году. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин и другие именитые писатели.

В рамках подготовки к диктанту в Уфе провели литературный марафон и курсы.