В Башкирии школьники прошли стажировку в администрации Белорецкого района. Врио главы администрации Белорецкого района Азат Хакимов вручил сертификаты участникам проекта «Стажировка».

В проекте участвовали ученики 9-11-х классов школ города и района — активные и талантливые ребята, отличники учебы, участники олимпиад.

«В течение двух месяцев после учебы они в разных подразделениях администрации выполняли поручения, участвовали в совещаниях и мероприятиях, смотрели, как работают сотрудники администрации, – сообщает телеграм-канал администрации района. – Поздравляем школьников с прохождением стажировки! Желаем успешной сдачи экзаменов, определиться с будущей профессией и поступить в желаемое учебное заведение!»

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии назначили руководителя Белорецкого района.