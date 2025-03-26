У музея кочевых цивилизаций в Башкирии будут уникальные проектные решения

Строительство главного здания Евразийского музея кочевых цивилизаций планируется начать в 2026 году. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в интервью спецкору ИА «Башинформ».

«Мы здесь три больших объекта хотим строить. Они все довольно дорогие. И мы сегодня определили очерёдность их строительства и определили начало проектирования инженерных сетей, потому что здесь ни воды, ни газа нет, ни электричества в нужных объемах. Тут надо строить и свои небольшие локальные очистные водозаборы, надо 17 километров линий электропередачи тянуть. В этом году мы начнём, дай бог, строить амфитеатр большой. Здесь очень востребована эта история. И сцену большую, обеспеченную всем технологическим оборудованием для проведения концертов на открытом воздухе. Ну и, конечно, проектирование. Этот год и половину следующего года будем также заниматься проектированием», – отметил Радий Хабиров.

Глава республики высказал свое мнение и насчет архитектурных решений, предложенных при строительстве Евразийского музея кочевых цивилизаций.

«В этом музее есть один стиль. Мы все зашиваем под ландшафт, все делаем под существующие территории, под существующую зелёную территорию, природу. И с этой точки зрения те проектные решения, которые есть, на мой взгляд, достаточно интересные», – сказал Радий Хабиров.