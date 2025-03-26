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26 Марта , 09:54

Центробанк России выпустил монету к 300-летию Камчатской экспедиции Беринга

пресс-служба Банка России
Фото:пресс-служба Банка России

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету к 300-летию начала первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Монета номиналом 3 рубля выходит в серии «Исторические события». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«Триста лет назад российский офицер и мореплаватель Витус Беринг отправился в научную экспедицию. Она была организована по приказу Петра I для изучения северо-востока России и поиска перешейка или пролива между Азией и Америкой. К этому событию Банк России 26 марта 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля „300-летие начала первой Камчатской экспедиции В. Беринга“ серии „Исторические события“», — говорится в сообщении Банка России.

Диаметр монеты 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

пресс-служба Банка России
Фото:пресс-служба Банка России

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «3 рубля», дата «2025 г.», обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

пресс-служба Банка России
Фото:пресс-служба Банка России

На оборотной стороне монеты изображен бот «Святой Гавриил», плывущий по волнам, на фоне карты с нанесенным на неё маршрутом Камчатской экспедиции. Справа расположено символическое изображение розы ветров; имеются надписи: слева в две строки — «Бот Св. Гавриил», внизу в картуше в четыре строки — «Первая камчатская экспедиция В. Беринга», слева и справа от картуша — даты «1725» и «1730». Изображения бота, территории России, гребня волны и розы ветров, а также надписи и даты выполнены рельефом. Изображения американской территории, маршрута экспедиции и волн выполнены в технологии лазерного матирования.

Тираж монеты — 3 тысячи штук.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — сообщила пресс-служба Банка России.

Ранее Банк России выпустила в обращение памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения изобретателя первого русского самолёта контр-адмирала А. Ф. Можайского и к 200-летию со дня рождения ученого-просветителя Каюма Насыри.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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