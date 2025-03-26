Центробанк России выпустил монету к 300-летию Камчатской экспедиции Беринга

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету к 300-летию начала первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Монета номиналом 3 рубля выходит в серии «Исторические события». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«Триста лет назад российский офицер и мореплаватель Витус Беринг отправился в научную экспедицию. Она была организована по приказу Петра I для изучения северо-востока России и поиска перешейка или пролива между Азией и Америкой. К этому событию Банк России 26 марта 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля „300-летие начала первой Камчатской экспедиции В. Беринга“ серии „Исторические события“», — говорится в сообщении Банка России.

Диаметр монеты 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.