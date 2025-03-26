Приложение «Госуслуги Дом» стало доступным для жителей частных домов

Приложением «Госуслуги Дом», которое раньше было доступным только для жильцов многоквартирных домов, теперь могут пользоваться и владельцы индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки. Сведения о недвижимости, на которую оформлено право собственности и которая внесена местной администрацией в ГИС ЖКХ, загружаются автоматически.

Теперь собственники частных домов с помощью этого приложения могут передавать показания счетчиков и заказывать их поверку, оплачивать ЖКУ, обращаться в ресурсоснабжающие организации. Кроме того, могут предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам. Эта возможность тоже появилась в приложении «Госуслуги Дом» совсем недавно.

С гостевым доступом можно передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, писать обращения в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. При необходимости собственник жилья в любое время может отозвать гостевой доступ, а гость – отказаться от предоставленного функционала.

По данным ГИС ЖКХ, на данный момент в Башкирии насчитывается почти 740 тысяч частных жилых домов и домов блокированной застройки. Приложением «Госуслуги Дом» уже пользуется свыше 250 тысяч человек. Самыми популярными разделами сервиса у жителей республики стали: передача показаний приборов учета, оплата жилищно-коммунальных услуг, а также обращения в управляющие организации. Через приложение можно оплатить жилищно-коммунальные услуг без комиссии через СБП.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Отдельная регистрация не требуется, вход осуществляется через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Автор: Вероника Никитина