Под Уфой сбили двух косуль

Под Уфой сбили сразу двух косуль, животные погибли. Одно из лесных животных оказалось под колесами автомобиля на Дёмском шоссе, другое – на выезде в аэропорт, возле ТЦ «Мега».

Информацию о сбитых животных неравнодушные очевидцы передали в Единую диспетчерскую города. Сотрудники ЕДДС, в свою очередь, сообщили в минэкологии и в центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Как рассказал «Башинформу» руководитель центра Дмитрий Стрельников, на трассе Уфа – аэропорт после аварии косуля погибла сразу. У нее была несовместимая с жизнью черепно-мозговая травма и перелом двух конечностей.

Ту, что пострадала на Дёмском шоссе, еще можно было спасти. Она была жива. Но до момента, когда к ней подоспела помощь, прямо на глазах очевидцев по ней сначала проехал «КамАЗ», затем легковое авто.

«Спасти было бы можно, если бы водители были внимательнее к тому, что видят на дороге», – подытожил руководитель «Пин и Пуф».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в центре реабилитации диких животных спасли жизнь измученной живодерами собаке и ее щенкам.