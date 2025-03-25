В центре Уфы выставили на торги кирпичный дом, построенный более века назад

В Уфе выставили на торги находящиеся в муниципальной собственности помещения на 1, 2 и 3 этажах в трехэтажном кирпичном доме по улице Октябрьской революции, 10/1 (расположен за учебным корпусом № 6 БГПУ). Общая площадь помещений – 998,6 квадратных метра. Начальная цена лота – 40,15 млн рублей, шаг аукциона – 5% от начальной стоимости (2,0075 млн рублей).

Как следует из карточки лота, дом построен в 1917 году, ранее он являлся жилым. По данным портала ГИС ЖКХ, в 2015 году дом признали аварийным и расселили. Каких-либо ограничений, связанных с объектом, не имеется. Заявки на участие в торгах принимаются до 22.00 по московскому времени 21 апреля, аукцион запланирован на 24 апреля.

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