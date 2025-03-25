В Госдуме предложили оформлять перепланировку квартир через Госуслуги

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроект (поправки в Жилищный кодекс), которым предлагается изменить процесс оформления перепланировок квартир, а также перевода жилых помещений в нежилые и наоборот.

Сейчас подавать такие заявления можно непосредственно в орган, занимающийся такими согласованиями, или в МФЦ. Депутаты предлагают упростить эту процедуру, разрешив подавать такие заявления через портал Госуслуг.

Кроме того, в случае отказа в согласовании, уполномоченному органу предлагается указать конкретные основания такого решения с обязательными ссылками на нарушения. Это должно избавить собственников от дополнительных расходов и избежать затягивания сроков рассмотрения заявлений. Все сведения о принятых органом согласования решениях предлагается собирать в специальном реестре. Единая база позволит оперативно получать информацию о принятых решениях. Документ направлен председателю Государственной Думы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии изменится порядок проведения капремонта в МКД.