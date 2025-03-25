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25 Марта , 17:30
Паводок-2025

В Башкирии комиссия оценит ущерб от паводка в деревне Азово

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

Комиссия оценит ущерб от паводка в деревне Азово Архангельского района. Под руководством заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирека Сагитова в деревне прошло совещание со всеми службами, задействованными в ликвидации последствий подтопления. Заслушаны доклады о ликвидации последствий ЧС.

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, сейчас продолжается откачка воды, просушка домов, уборка мусора и льда с придомовых территорий. Комиссия проводит оценку ущерба. Для жителей организован подвоз воды, дров, товаров первой необходимости. На месте продолжает работать оперативный штаб.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что жителям деревни Азово Архангельского района уже на этой неделе оценят ущерб, нанесенный паводком, и выплатят компенсации. По законодательству на каждого человека положено 10 тысяч рублей, но не более 50 тысяч на семью. Получить деньги могут только собственники. Кроме того, дополнительно сельчанам компенсируют стоимость погибшего скота. Также Глава республики Радий Хабиров поручил оперативно выделить деньги на восстановление поврежденных дорог.

Автор:Ксения Калинина
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