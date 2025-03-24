ВТБ завершает обновление банкоматов с использованием российского ПО для приема новых купюр

Банкоматы ВТБ для работы с новыми пятитысячными купюрами на отечественном программном обеспечении обновятся до конца недели. Как сообщили в пресс-службе банка, переход на российское ПО обеспечит стабильную работу устройств и техническую поддержку.

Ранее в банке сообщали о выборе отечественного мультивендорного программного обеспечения, зарегистрированного в реестре Минцифры России.

«Новое программное обеспечение полностью заменяет решения западных производителей, покинувших рынок, и гарантирует стабильную техническую поддержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, широко используемыми на территории России», — отмечали в банке.

Банк обладает второй по размеру банкоматной сетью в России и продолжает расширять свое присутствие в регионах, в том числе за счет интеграции присоединяемых банков.