Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
24 Марта , 22:07

В Башкирии в заповеднике заметили первый цветок

заповедник «Шульган-Таш»
Фото:заповедник «Шульган-Таш»

В заповеднике «Шульган-Таш» замечено первое цветение — мать-и-мачехи, и первые ожившие после зимы существа — бабочка-крапивница, дождевой червяк. На зауральскую территорию заповедника прилетели лебеди. Просыпаются и муравейники.

«Муравьи, почувствовав повышение температуры, поднимаются на верхушку муравейника, чтобы погреться на солнце. Получив тепло, они переносят его в гнездо. Благодаря тысячам согревшимся особей в муравейнике повышается температура, и гнездо оживает», — рассказал инспектор Сабит Галин.

Ранее сообщалось, что учёные создают виртуальную копию пещеры «Шульган-Таш» — одной из главных достопримечательностей региона.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru