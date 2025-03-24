В Башкирии в заповеднике заметили первый цветок

В заповеднике «Шульган-Таш» замечено первое цветение — мать-и-мачехи, и первые ожившие после зимы существа — бабочка-крапивница, дождевой червяк. На зауральскую территорию заповедника прилетели лебеди. Просыпаются и муравейники.

«Муравьи, почувствовав повышение температуры, поднимаются на верхушку муравейника, чтобы погреться на солнце. Получив тепло, они переносят его в гнездо. Благодаря тысячам согревшимся особей в муравейнике повышается температура, и гнездо оживает», — рассказал инспектор Сабит Галин.

Ранее сообщалось, что учёные создают виртуальную копию пещеры «Шульган-Таш» — одной из главных достопримечательностей региона.