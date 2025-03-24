Школьники из Башкирии получили новый материал из пенопласта

Исследование ребята смогли организовать благодаря поддержке волонтеров благовещенского завода ОМК. У получившегося вещества большой потенциал: из него можно делать посуду, декоративные украшения и многое другое. Сами школьники изготовят декоративный сервиз, который представят на региональном слете центров «Точка роста».

Волонтеры благовещенского завода ОМК выиграли грант в конкурсе социальных проектов «ОМК Партнерство» и приобрели на эти средства оборудование и необходимые материалы для школьной экомастерской: фрезерный станок, электродрель и два набора для выжигания по дереву, контейнеры для сбора пенопласта, спецодежду, перчатки и очки, растворители.

«Открытие, которое сделали школьники, — лишь один из вариантов вторичного использования пенопласта. Переработка дает простор для исследований и применения в различных сферах. Расходники и оборудование, которые мы закупили, позволили создать полный цикл производства новой продукции», — пояснила эковолонтер благовещенского завода ОМК Анжела Егошина.

Более 60 юных исследователей сегодня вовлечены в переработку пенопласта. Они получают из него вязкую прозрачную массу и, изменяя концентрацию, производят краску, клей, водонепроницаемую затирку и даже мебельный лак. Это дает широкие возможности для творчества.

Так, для кабинета психолога школьники сделали предметы, развивающие моторику детей с инвалидностью. Вырезали сервиз из дерева и покрыли его рисунками на тему «Легенды нашего города». Изготовили символ Благовещенска — голубя, сердце которого сверкает в темноте. Создали устойчивый краситель ткани и разрисовали белые футболки, подаренные волонтерами предприятия. Декоративные изделия — шкатулки, значки, нашивки и украшения, ребята продают на ярмарках и общегородских праздниках, а средства направляют на благотворительность.

«Проект благовещенских волонтеров сочетает в себе сразу два направления, важные для ОМК: поддержку талантливых детей и заботу об экологии. Школьники не только проявляют экоинициативы, но также реализуют творческий и интеллектуальный потенциал, получают навыки социального предпринимательства, знакомятся с технологическим циклом и учатся безопасной работе в мастерской. Мы желаем юным исследователям новых открытий и побед!» — прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.