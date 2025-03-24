Школьники из Башкирии получили новый материал из пенопласта

Исследование ребята смогли организовать благодаря поддержке волонтеров благовещенского завода ОМК. У получившегося вещества большой потенциал: из него можно делать посуду, декоративные украшения и многое другое. Сами школьники изготовят декоративный сервиз, который представят на региональном слете центров «Точка роста».
Волонтеры благовещенского завода ОМК выиграли грант в конкурсе социальных проектов «ОМК Партнерство» и приобрели на эти средства оборудование и необходимые материалы для школьной экомастерской: фрезерный станок, электродрель и два набора для выжигания по дереву, контейнеры для сбора пенопласта, спецодежду, перчатки и очки, растворители.
«Открытие, которое сделали школьники, — лишь один из вариантов вторичного использования пенопласта. Переработка дает простор для исследований и применения в различных сферах. Расходники и оборудование, которые мы закупили, позволили создать полный цикл производства новой продукции», — пояснила эковолонтер благовещенского завода ОМК Анжела Егошина.
Более 60 юных исследователей сегодня вовлечены в переработку пенопласта. Они получают из него вязкую прозрачную массу и, изменяя концентрацию, производят краску, клей, водонепроницаемую затирку и даже мебельный лак. Это дает широкие возможности для творчества.
Так, для кабинета психолога школьники сделали предметы, развивающие моторику детей с инвалидностью. Вырезали сервиз из дерева и покрыли его рисунками на тему «Легенды нашего города». Изготовили символ Благовещенска — голубя, сердце которого сверкает в темноте. Создали устойчивый краситель ткани и разрисовали белые футболки, подаренные волонтерами предприятия. Декоративные изделия — шкатулки, значки, нашивки и украшения, ребята продают на ярмарках и общегородских праздниках, а средства направляют на благотворительность.
«Проект благовещенских волонтеров сочетает в себе сразу два направления, важные для ОМК: поддержку талантливых детей и заботу об экологии. Школьники не только проявляют экоинициативы, но также реализуют творческий и интеллектуальный потенциал, получают навыки социального предпринимательства, знакомятся с технологическим циклом и учатся безопасной работе в мастерской. Мы желаем юным исследователям новых открытий и побед!» — прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.