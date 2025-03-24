Новости Башкортостана и Уфы
Общество
24 Марта , 14:06

27 марта в Уфе состоится бизнес-встреча о том, как заработать в ритейле

ООО "Агроторг" erid:3apb1QrvkfDRVtcRkWEqYMDkQYM9m4XWbk9THoDZDzcDU
erid:3apb1QrvkfDRVtcRkWEqYMDkQYM9m4XWbk9THoDZDzcDUФото:ООО "Агроторг"

Торговая сеть «Пятёрочка» приглашает предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов Уфы на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле». 

Эксперты сети расскажут, как открыть собственный магазин по франшизе и получать стабильную прибыль даже без опыта в этой сфере. Будут раскрыты преимущества франчайзинга, особенности работы в продуктовом сегменте, а также финансовая модель франшизы «Пятёрочки» — от первоначальных инвестиций до срока окупаемости и ожидаемой прибыли. Особое внимание будет уделено модели обратного франчайзинга, мерам поддержки партнеров на всех этапах сотрудничества, а также уникальным инструментам и возможностям, которые помогают эффективно развивать бизнес.

В рамках встречи у гостей будет возможность задать вопросы действующим франчайзи и представителям «Пятёрочки», а также (по желанию) посетить один из магазинов сети и ознакомиться с его работой изнутри. 

Мероприятие состоится 27 марта в отеле Sheratonplaza Ufa Congress Hotel, по адресу: г. Уфа, улица Цурюпы, 7. Начало мероприятия  —10:30, сбор гостей с 10:00. 

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Те предприниматели, которые не смогут участвовать в мероприятии очно, могут присоединиться к онлайн-трансляции — для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Реклама. ООО "Агроторг". ИНН 7825706086
