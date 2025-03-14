ЖК Urbanica – лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан

Накануне в Москве подвели итоги самого масштабного в России конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК–2025. Напомним, что в финал главной номинации ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации» вышел один из ведущих проектов Группы компаний «Первый Трест» – ЖК Urbanica.
За престижную награду в сфере жилищного строительства страны, наряду с ЖК Urbanica, боролись проекты крупных строительных компаний Красноярского края, Республики Крым, Кировской, Челябинской, Тюменской, Пензенской областей, Чувашской республики, Краснодарского края и Москвы.
В этом году организаторы расширили формат публичной презентации, предоставив девелоперам возможность продемонстрировать публике не только уникальность своих жилых комплексов, но и видение в части развития локаций, где каждый проект играет важную роль в формировании облика городов.
– В концепции своего выступления мы показали широкой аудитории жилой комплекс Urbanica, как олицетворение будущего, осмысление истории, переплетение современности и традиций, урбанизма и природы. А Уфа сегодня — это город контрастов, который поражает своими масштабами и разнообразием архитектурных стилей, – делится директор Департамента маркетинга Группы компаний «Первый Трест» Анастасия Волкова.
Трансляция видеоряда сопровождалась песней «Уфимская», которую родной Уфе посвятила группа «Теплеет», а большего колорита добавили Нэркэс Юлдашева и Милана Пиксайкина, исполнив элементы башкирского танца в национальных костюмах.
По итогам публичной презентации финалистов главной номинации конкурса жюри, состоящее из более 250 представителей девелоперов, определило лучшую новостройку России, а также победителей в ряде других номинаций. По решению экспертного сообщества ЖК Urbanica стал лучшим жилым комплексом-новостройкой в Республике Башкортостан по версии федеральной премии ТОП ЖК–2025.
Поздравляя победителей, председатель Большого жюри премии ТОП ЖК, глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства, Заслуженный строитель России, Герой Социалистического Труда Ефим Басин отметил, что конкурс приносит большую пользу.
– Конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК–2025 уже стал традиционным, и с каждым годом мы видим, как улучшаются наши проекты, как хорошеют наши города. Лучшие практики, которые раньше касались столичных городов – сегодня распространены практически по всей России. Я доволен результатами, потому что это действительно работает на наше население, а самое главное, повышает уровень жизни людей, – добавил он.
К реализации ЖК Urbanica девелопер приступил в 2022 году. В проекте предусмотрено все, из чего складывается ежедневный комфорт проживания для всех жильцов независимо от возраста и статуса. Архитектурный облик жилого комплекса – оригинальная геометрия, органичное сочетание классических элементов и ультрасовременных форм выделяют его среди архитектурного ансамбля города.
В рамках реализации проекта будет построено пять литеров переменной этажности. Полностью завершить строительство жилого комплекса планируется не позднее 2027 года.
– Лично меня этот жилой комплекс впечатлил, – говорит Кирилл Холопик, генеральный директор Института развития строительной отрасли, секретарь премии ТОП ЖК. – Группа компаний «Первый Трест» растет у меня на глазах. Стоит отметить, что каждый проект этого девелопера поражает своими масштабами, продуманностью концепций, уникальностью стилей.
