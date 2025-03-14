Вторник, 17 Марта 2026
|
Уфа
-8 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Общество
Фото: ПАО «Совкомбанк» | ПАО «Совкомбанк»
14 Марта 2025, 04:54 (UTC+5)

Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции в 2024 году

Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции, помог 611 организациям и 193 тысячам клиентов. В социальном отчете учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене.

В 2024 году каждый рубль, вложенный банком и партнерами в проект «Технологии добра», проект Совкомбанка и фонда «Сколково» (Sk Финтех Хаб), приносил 6 рублей благотворительной помощи. За год работы добавлены новые продукты и сервисы и присоединены новые партнеры.

В ноябре 2024 года Совкомбанк провел первую конференцию «Технологии добра», объединившую более 3 тыс. участников и 100 спикеров из ведущих российских компаний и НКО, а также представителей министерств и ведомств. Проект получил пять наград в престижных премиях.

В функционал «Совкомбанк про добро», благотворительной платформы добрых дел, где мы умножаем пожертвования пользователей, добавили геймификацию — теперь участники могут получить значки, статусы и дополнительные добробаллы, а также попасть в Добрейтинг и выполнять Доброцели.

В сентябре 2024 года банк провел первый благотворительный забег «Совкомбанк про добро». Все средства от продажи слотов банк удвоил и направил фондам–партнерам. Платформа победила в номинации «Лидер культуры помощи» на всероссийском конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее».

Совкомбанк помог волонтерам и благотворительным фондам для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Банк разместил срочные сборы фондов на «Совкомбанк про добро», полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, оборудованный печами и питанием для волонтеров, а также организовал бесплатный трансфер для волонтеров в Анапу и обратно вместе с доставкой гуманитарной помощи.

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru