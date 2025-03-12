На старт: «Ростелеком» предлагает пройти цифровой тест-драйв

«Ростелеком» предлагает бесплатно подключить цифровые сервисы тарифа «Тест-драйв». В пакетное предложение входят услуги домашнего интернета, мобильной связи, облачного видеонаблюдения, а также онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В течение 30 дней новые абоненты могут воспользоваться ими бесплатно. Акция действует до 15 мая 2025 года.

Высокоскоростной интернет «Ростелекома» доступен миллионам семей по всей стране. Абоненты из разных регионов могут скачивать образовательный или развлекательный контент в любом объеме и в любое время. Домашнее видеонаблюдение — один из востребованных сервисов «Ростелекома» на собственной платформе «Умный дом». Цифровое решение помогает отслеживать обстановку внутри помещений и на улице, контролировать режим освещения, возможные протечки, открытие дверей или окон. Оповещения о нештатных событиях или движущихся объектах пользователи получают автоматически на телефон. Камеры домашнего облачного видеонаблюдения «Ростелекома» установлены уже в более 1 млн квартир и домов по всей стране.

«Ростелеком» постоянно развивает сетевую инфраструктуру, что гарантирует надежность соединения для работы домашних цифровых устройств. Поддержку клиентов обеспечивают тысячи специалистов в разных регионах с помощью технологий искусственного интеллекта.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:

«При подключении нового тарифа от “Ростелекома” можно целый месяц бесплатно тестировать услуги связи и облачное видеонаблюдение. Предложение не ограничивает абонентов ни в скорости, ни в качестве сервисов. Интернета хватит и на онлайн-учебу, и на работу за ноутбуком, и на совместный просмотр фильмов или сериалов, и на компьютерные игры. Безопасность домашней среды обеспечит умное видеонаблюдение из защищенного облака “Ростелекома”. Мы лидируем на рынке базовых сервисов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ, оставаясь надежным технологическим партнером для всей семьи».

Пакетные предложения «Ростелекома» для всей семьи — самое быстрорастущее направление услуг для частных клиентов. По статистике оператора, новые абоненты чаще отдают предпочтение комплексным решениям, объединяющим до четырех-пяти популярных услуг в одном тарифе и позволяющим заметно экономить на услугах связи и интернета.

Подключить тариф «Тест-драйв» можно онлайн на сайте оператора.