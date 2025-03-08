Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил жительниц страны с Международным женским днем. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«В нашей стране традиционно особое, очень тёплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, жёнам, бабушкам, дочерям, сёстрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат, как ценят всё, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи. Вы действительно успеваете всё: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины. Вам подвластно самое главное — чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью — огромное счастье и вместе с тем непростой, напряжённый труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать всё для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства», — отметил Путин.

Он особо подчеркнул вклад тех женщин, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции — во фронтовых госпиталях и на передовой, с честью выполняя боевые задачи.

«Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие — мужья, отцы, братья, любимые — сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда — а значит, и победа — на нашей стороне», — сказал Путин.

В праздничный день президент пожелал россиянкам успехов, здоровья и благополучия.

«Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы берётесь за любое дело. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», — поздравил Путин.