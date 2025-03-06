Фото: Максим Чегодаев | АНК «Башнефть»
06 Марта 2025, 10:16 (UTC+5)

В селе Аскино открылась современная библиотека в рамках обновления Дома культуры

В Аскинском районе Республики Башкортостан состоялось торжественное открытие обновленной библиотеки, ставшей частью масштабного капитального ремонта районного Дома культуры. Проект, реализованный за пять лет, превратил исторические здания в современный культурный центр, объединяющий традиции и инновации.

Основное здание Дома культуры, построенное в 1980-х годах, прошло полную реконструкцию: обновлены фасад, инженерные системы, установлено современное оборудование, мебель и музыкальные инструменты. Особое внимание привлекло интерактивное пространство для молодежи, оснащенное VR-очками, игровыми консолями и сенсорными панелями.

Библиотека, расположенная в примыкающем к Дому культуры здании 1906 года, также претерпела значительные изменения. Здесь заменены коммуникации, создана безбарьерная среда с пандусами, организован летний читальный зал под открытым небом.

Фонд библиотеки, формирующийся с 1884 года и насчитывающий более 50 тыс. экземпляров, дополнен доступом к Национальной электронной библиотеке. Для посетителей открыты творческие лаборатории, где проводятся мастер-классы по ремеслам, кулинарии и дискуссии на национальных языках.

«Наш районный Дом культуры в капитальном ремонте находился более пяти лет. Благодаря компании «Башнефть» (входит в «Роснефть» - прим. ред.) и правительству Республики Башкортостан удалось завершить капитальный ремонт. Все праздники, детские выступления проходят у нас, здесь занимаются наши фольклорные коллективы. В этом здании всегда кипит жизнь – это место и для различных фестивалей, и культурных мероприятий. При Доме культуры действуют 15 кружков и коллективов, в которых занимаются почти 400 человек, из них более 100 – дети», — рассказал глава Администрации муниципального района Аскинский район РБ Динис Юсупов.

Проект в Аскино — часть масштабной социальной программы компании в Башкирии. За последние пять лет при участии «Башнефти» построено и модернизировано более 50 объектов культуры, включая сельские Дома культуры, кинотеатры и национальные центры.

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
