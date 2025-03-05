Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от «Ростелекома» уже на Wink

«Ростелеком» вновь объединил людей со всей России в новом сезоне социального проекта «Потому что мы — семья». В этот раз герои расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись в современном цифровом мире. Посмотреть кинооткровения на знакомую тему можно уже сейчас в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Съемки нового сезона проекта прошли в шести городах России: Волгограде, Воронеже, Орехово-Зуеве, Нижнем Новгороде, Туле и Чебоксарах. Каждая серия объединила пять семей из одного города. Несмотря на различия в профессиях, жизненном опыте и возрасте их детей, героев объединяет одно — безграничная любовь к своим семьям.

Как помочь своим близким справиться с потоком информации в интернете? Как объяснить ребенку, что попытки ограничить его экранное время в гаджетах — это не строгость родителей, а проявление заботы? И как стать примером для своих детей, когда сам проводишь большую часть дня в телефоне? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые волнуют каждого в цифровую эпоху, ищут участники проекта «Потому что мы — семья».

Все 60 интервью в рамках кинооткровений были записаны наедине с героями. Взрослые и дети честно, порой эмоционально, рассуждали о спорных вопросах внутри семьи и пытались найти истину. Впервые они услышали друг друга только в день премьеры, и многие не смогли сдержать слез. Проект позволил героям сказать своим родным самые важные слова и взглянуть на семейные отношения по-новому.

«Ростелеком» разделяет переживания героев проекта «Потому что мы — семья» и старается обеспечить безопасное цифровое развитие младшего поколения. Так была создана специальная подписка «MiXX Вместе», которая включает в себя надежную защиту от киберугроз и предоставляет доступ к проверенным образовательным и развлекательным сервисам.

Владислав Ариарал, режиссер проекта «Потому что мы — семья»:

«Работа над этим фильмом стала для нас своеобразным вызовом. Ведь нам нужно было помочь людям, с которыми мы только что познакомились, встретиться с самим собой, понять, что волнует героев, аккуратно зафиксировать то, что они сказали, а затем превратить их монологи в проект. Творческие люди со временем становятся циничными, однако уже на этапе монтажа я начал испытывать к героям кинооткровений теплые чувства, словно мы семья. У каждого из них можно многому научиться! В фильмах никто не пытался поучать, все были собой. Мне кажется, это очень ценно. Я уверен, что и спустя годы героям будет интересно пересмотреть свои кинооткровения, потому что они там настоящие».

Светлана Алексеева, семейный психолог, главный психолог проекта «Потому что мы — семья»:

«Мы не можем остановить технологический прогресс, но можем научиться жить в гармонии с ним. В наш цифровой век особенно важно сохранять доверие и взаимопонимание внутри семьи, оставаться людьми. Бессмысленно запрещать детям играть в компьютерные игры или пользоваться смартфоном, когда мы, взрослые, сами проводим в нем много времени. В своей практике я рекомендую вести с детьми открытые и честные разговоры о своих переживаниях, их цифровой безопасности и предлагать альтернативные, более полезные варианты цифрового времяпрепровождения. Например, вместо популярных стрелялок можно предложить стратегические игры или другие интерактивные развивающие программы, которые входят в подписку “MiXX Вместе”. Эти сервисы не только обеспечивают интересный и увлекательный досуг, но и способствуют всестороннему развитию ребенка. Они гармонично сочетают современные технологии, высокий уровень безопасности и возможности для личностного роста».