Новые горизонты: как меняется сфера образования в Башкирии

Система образования в Башкирии в последние годы претерпевает значительные изменения. Наглядным примером тому является масштабное обновление образовательной инфраструктуры, внедрение современных технологий и внимание к индивидуальным потребностям как учащихся, так и педагогов.

По информации регионального минобразования, в 2024 году Башкирия вложила в развитие сферы образования порядка 101 млрд рублей. Из них 85,4 млрд рублей республика выделила из собственных средств. Еще 15,6 млрд рублей — это деньги, которые Башкирия привлекла из федерального бюджета.

Такая активная работа в сфере образования, подкреплённая финансами, позволила республике занять одно из лидирующих мест среди регионов России. По числу отремонтированных школ Башкирия занимает 2 место в России и 3 место по сумме привлеченных на ремонт средств.

Всего в рамках программы модернизации в Башкирии обновили 146 зданий школ и улучшили условия обучения для более чем 55 тысяч учащихся. И эта работа продолжается. В еще одну федеральную программу по ремонту детских садов и колледжей вошли 16 зданий дошкольных учреждений и 7 колледжей. Кроме того, обновили 215 спортивных залов, 25 открытых спортплощадок.

Что касается строительства новых школ, то за последние пять лет в республике впервые открыли свои двери 44 школы. В 2025 году планируется сдача еще десяти.

Такие инфраструктурные проекты позволяют не только улучшать материально-техническую базу, но и сосредоточиться на качестве образовательного процесса. Современная система образования в Башкирии стремится к тому, чтобы учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. Внедряются программы дополнительного образования, которые помогают развивать таланты детей в различных областях: искусстве, спорте, науке.

К примеру, на протяжении нескольких лет выпускники и обучающиеся Республиканского инженерного лицея-интерната (РИЛИ) демонстрируют выдающиеся успехи. Так, Вадим Харисов, выпускник 2024 года, два года подряд завоевывал золотые медали на международной Менделеевской олимпиаде по химии в Швейцарии и на 55-й международной олимпиаде по химии в Астане.

Обучающиеся лицея Ильяс Муталов и Данил Муталлапов также показали высокий уровень подготовки, завоевав бронзовые медали на международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Беруни в городе Хива.

Команда «KurAI», в составе которой были обучающиеся нашего лицея-интерната, заняла 1 место на международной олимпиаде Innopolis Open по профилю «Искусственный интеллект».

Кроме того, обучающийся Динар Дусов стал призером на Международной олимпиаде по стандартизации в Южной Корее.

«Наши юные программисты также добились успеха: команда РИЛИ на VIII Международных соревнованиях по программированию среди юниоров Info (1) Cup в Румынии удостоилась бронзовой медали, став призерами. Всего 43 учащихся нашего лицея стали обладателями премий за победы и призовые места во всероссийской олимпиаде школьников, а также других всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов. Семь лицеистов удостоены стипендии Главы РБ, — рассказал корреспонденту „Башинформа“ директор РИЛИ Азамат Ямгурчин. — Успехи наших учеников — яркий пример того, как системная работа с одаренными детьми дает свои плоды. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки наших учеников, подчеркивает разносторонность учеников и их способность успешно представлять регион на международной арене. Все это результат слаженной работы всего коллектива лицея, поддержки со стороны руководства республики и, конечно, огромного труда самих учеников. Мы гордимся нашими ребятами и уверены, что их успехи вдохновят других школьников на новые свершения. Впереди у нас еще много планов и амбициозных целей, которые мы обязательно реализуем».

Кстати, в 2023 году в задании лицея в рамках федеральной программы был проведен капитальный ремонт. Обновилась материальная база, классы и лаборатории оснастили современными компьютерами и оборудованием.