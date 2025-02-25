Новые горизонты: как меняется сфера образования в Башкирии

Система образования в Башкирии в последние годы претерпевает значительные изменения. Наглядным примером тому является масштабное обновление образовательной инфраструктуры, внедрение современных технологий и внимание к индивидуальным потребностям как учащихся, так и педагогов.
По информации регионального минобразования, в 2024 году Башкирия вложила в развитие сферы образования порядка 101 млрд рублей. Из них 85,4 млрд рублей республика выделила из собственных средств. Еще 15,6 млрд рублей — это деньги, которые Башкирия привлекла из федерального бюджета.
Такая активная работа в сфере образования, подкреплённая финансами, позволила республике занять одно из лидирующих мест среди регионов России. По числу отремонтированных школ Башкирия занимает 2 место в России и 3 место по сумме привлеченных на ремонт средств.
Всего в рамках программы модернизации в Башкирии обновили 146 зданий школ и улучшили условия обучения для более чем 55 тысяч учащихся. И эта работа продолжается. В еще одну федеральную программу по ремонту детских садов и колледжей вошли 16 зданий дошкольных учреждений и 7 колледжей. Кроме того, обновили 215 спортивных залов, 25 открытых спортплощадок.
Что касается строительства новых школ, то за последние пять лет в республике впервые открыли свои двери 44 школы. В 2025 году планируется сдача еще десяти.
Такие инфраструктурные проекты позволяют не только улучшать материально-техническую базу, но и сосредоточиться на качестве образовательного процесса. Современная система образования в Башкирии стремится к тому, чтобы учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. Внедряются программы дополнительного образования, которые помогают развивать таланты детей в различных областях: искусстве, спорте, науке.
К примеру, на протяжении нескольких лет выпускники и обучающиеся Республиканского инженерного лицея-интерната (РИЛИ) демонстрируют выдающиеся успехи. Так, Вадим Харисов, выпускник 2024 года, два года подряд завоевывал золотые медали на международной Менделеевской олимпиаде по химии в Швейцарии и на 55-й международной олимпиаде по химии в Астане.
Обучающиеся лицея Ильяс Муталов и Данил Муталлапов также показали высокий уровень подготовки, завоевав бронзовые медали на международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Беруни в городе Хива.
Команда «KurAI», в составе которой были обучающиеся нашего лицея-интерната, заняла 1 место на международной олимпиаде Innopolis Open по профилю «Искусственный интеллект».
Кроме того, обучающийся Динар Дусов стал призером на Международной олимпиаде по стандартизации в Южной Корее.
«Наши юные программисты также добились успеха: команда РИЛИ на VIII Международных соревнованиях по программированию среди юниоров Info (1) Cup в Румынии удостоилась бронзовой медали, став призерами. Всего 43 учащихся нашего лицея стали обладателями премий за победы и призовые места во всероссийской олимпиаде школьников, а также других всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов. Семь лицеистов удостоены стипендии Главы РБ, — рассказал корреспонденту „Башинформа“ директор РИЛИ Азамат Ямгурчин. — Успехи наших учеников — яркий пример того, как системная работа с одаренными детьми дает свои плоды. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки наших учеников, подчеркивает разносторонность учеников и их способность успешно представлять регион на международной арене. Все это результат слаженной работы всего коллектива лицея, поддержки со стороны руководства республики и, конечно, огромного труда самих учеников. Мы гордимся нашими ребятами и уверены, что их успехи вдохновят других школьников на новые свершения. Впереди у нас еще много планов и амбициозных целей, которые мы обязательно реализуем».
Кстати, в 2023 году в задании лицея в рамках федеральной программы был проведен капитальный ремонт. Обновилась материальная база, классы и лаборатории оснастили современными компьютерами и оборудованием.
Решению амбициозных задач по модернизации образовательной среды в Башкирии помогают и другие федеральные программы. К примеру, в республике активно реализуется нацпроект «Молодежь и дети», который направлен на создание единого образовательного и воспитательного пространства.
Важная часть проекта заключается в оснащении предметных кабинетов школ современным оборудованием и средствами обучения. Это позволит улучшить качество учебного процесса, сделать его более доступным и интересным для учащихся. Внедрение современных технологий в учебный процесс открывает двери к новым возможностям, способствует более глубокому усвоению знаний и развитию практических навыков.
В 2025 году в школах Башкирии начнется оснащение кабинетов по двум важным предметам: «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Эти предметы играют ключевую роль в формировании у детей представлений о гражданственности, патриотизме и необходимых жизненных навыков.
Кабинеты «Основы безопасности и защиты Родины» будут укомплектованы современными материалами и оборудованием, что поможет обучать детей правилам безопасности в различных жизненных ситуациях. Важно, чтобы ученики не только знали о целях и задачах защиты Родины, но и умели применять эти знания на практике. Оснащение таких классов современным оборудованием создаёт возможность для интерактивного обучения — с использованием мультимедийных технологий, презентаций и моделирования различных ситуаций. Именно для этого в рамках модернизации будут обновлены макеты автомата Калашникова, пистолета Макарова, а также тренажеры для оказания первой помощи и комплекты для первой помощи.
Кабинеты по предмету «Труд (Технология)» также нуждаются в модернизации. Новое оборудование позволит проводить занятия по конструированию, дизайну и другим участкам технологического освоения. Важно, чтобы уроки труда были не просто теоретическими, но и практическими, чтобы учащиеся могли применять полученные знания в реальной жизни. Внедрение различных технологий, например, 3D-печати или робототехники, будет способствовать развитию креативности и инженерного мышления у детей.
Как сообщил на оперативном совещании в правительстве министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин, новое оборудование получат 711 школ. Всего на эти цели выделено порядка 203,5 млн рублей.
По словам министра, создаваемая инфраструктура будет способствовать развитию практических навыков учащихся, стимулировать их познавательный интерес и готовить к осознанному выбору профессии, что, в свою очередь, повысит качество образования в республике.
Кроме того, к началу нового учебного года также планируется создать ресурсно-методический центр, который будет организовывать стажировки для учителей ОБЗР и труда, а также проводить мероприятия по повышению квалификации. Этот центр будет ориентирован на диагностику профессиональных компетенций педагогов и анализ их запросов на овладение новыми навыками, что позволит повысить качество преподавания.
На необходимость такой работы обратил внимание и Глава республики Радий Хабиров.
«Когда мы крайний раз проводили заседание Башкортостанского отделения Русского географического общества, неожиданно обратили внимание на то, что нам необходимо поговорить с учителями географии. Учителя географии — это самые главные проповедники, проводники красоты и богатства родного края. И мы как-то с ними не работали. Я полагаю, что помимо встречи с учителями географии, мы также встретимся с учителями основ безопасности и защиты Родины и труда. Это люди, которые вкладывают очень много ценного в головы нашей молодежи», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании.
О своей поддержке новой инициативы Радия Хабирова заявили и педагоги.
«Мы полностью поддерживаем эту инициативу, так как уверены, что мотивация и признание труда педагогов — ключ к успеху всей системы образования. Учителя — это основа, которая вдохновляет учеников на достижение высоких результатов», — поделился мнением Юрий Пыресев, учитель труда гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Н. Т. Антошкина в Кумертау.
А вот родители обращают внимание на то, что уроки труда — это не только полезно, но и весело.
«Совместные занятия в мастерской или на пришкольном участке объединяют детей и учат работать сообща. Развивается и творческая натура ученика. Ну и труды для детей — это всегда весело, стоит вспомнить свои школьные занятия, когда мы что-то мастерили, готовили, шили», — говорит мама троих школьников Юлия Надыршина.
По мнению доктора филологических наук, профессора УУНиТ Гульфиры Абдуллиной, системная работа по повышению эффективности школьного образования в Башкортостане представляет собой важный и многогранный процесс, который требует как инфраструктурных, так и мотивационных мер.
«Важно отметить, что инициатива Главы региона о встрече с учителями географии, труда и основ безопасности и защиты Родины подчеркивает значимость педагогического труда и необходимость диалога между властью и образовательным сообществом. Эта встреча может стать площадкой для обмена мнениями, обсуждения актуальных проблем и поиска совместных решений, что, в свою очередь, способствует созданию мотивационной и поддерживающей образовательной среды», — комментирует собеседница информагентства.
Вместе с тем улучшение материально-технической базы, создание комфортных условий для учебного процесса становится стимулом для повышения качественного уровня образования. Такие меры поддерживают и вдохновляют учителей, создавая для них условия для профессионального роста и успешной реализации образовательных программ, считает эксперт.
«Результаты единого государственного экзамена и достижения наших олимпиадников — это яркий пример эффективности такой работы. Это достигается благодаря хорошо продуманной учебной программе, вниманию к индивидуальным потребностям обучающихся и методическим инновациям, которые стимулируют активное обучение. Важен именно тот подход, который акцентирует внимание на мотивации как учеников, так и учителей, что в конечном итоге и определяет успех всей образовательной системы. Каждое из этих направлений требует системного внимания и последовательной реализации, и я уверена, что совместными усилиями нам удастся достичь новых горизонтов в системе образования республики», — уверена Гульфира Абдуллина.