В «Башинформе» состоится пресс-конференция фестиваля Национальная красота России

В информагентстве «Башинформ» 26 февраля пройдёт пресс-конференция, посвящённая проектам Всероссийского фестиваля Национальная красота России по Башкортостану.

Представители фестиваля расскажут журналистам о проведении в Уфе конкурса красоты и материнства «Сладкая парочка — Пар алма», республиканского турнира по дефиле «Төп-модель Өфө-2025» и других мероприятиях, связанных с развитием национальной молодёжной культуры в России.

Спикерами выступят руководитель проектов по РБ Зарина Янбердина, победительницы конкурсов красоты и координаторы конкурсов.

Дата: 26 февраля 2025 г.

Начало пресс-конференции в 11.00

г. Уфа, ул. Кирова, 45, пресс-зал ИА «Башинформ»

Аккредитация СМИ по телефону +7 927 238-27-04