В «Башинформе» состоится пресс-конференция фестиваля Национальная красота России

В информагентстве «Башинформ» 26 февраля пройдёт пресс-конференция, посвящённая проектам Всероссийского фестиваля Национальная красота России по Башкортостану.
Представители фестиваля расскажут журналистам о проведении в Уфе конкурса красоты и материнства «Сладкая парочка — Пар алма», республиканского турнира по дефиле «Төп-модель Өфө-2025» и других мероприятиях, связанных с развитием национальной молодёжной культуры в России.
Спикерами выступят руководитель проектов по РБ Зарина Янбердина, победительницы конкурсов красоты и координаторы конкурсов.
Дата: 26 февраля 2025 г.
Начало пресс-конференции в 11.00
г. Уфа, ул. Кирова, 45, пресс-зал ИА «Башинформ»
Аккредитация СМИ по телефону +7 927 238-27-04