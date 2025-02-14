«Газпром межрегионгаз Уфа» запускает информационную кампанию для людей старшего возраста

В рамках проекта компания проведет серию мероприятий, направленных на обучение людей «серебряного» возраста цифровой грамотности при оплате за газ, а также напомнит основные правила безопасного использования газа в быту.

Специалисты подготовили серию роликов для социальных сетей, раздаточный материал и информационные материалы для СМИ об удобстве и экономии использования электронных сервисов. Также, совместно с социальными учреждениями и обществами пожилых людей региона, пройдут специальные мероприятия, где представители старшего поколения смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам.

«Наша компания активно развивает онлайн-сервисы для взаимодействия с клиентами. И информирование людей пенсионного возраста о возможностях дистанционного взаимодействия очень важно на наш взгляд. Личный кабинет позволяет направлять документы, получать электронные квитанции, передавать показания, и конечно же, оплачивать за газ без комиссии. Часть пенсионеров ими уже пользуется. Надеемся, что после уроков цифровой грамотности число пользователей наших сервисов только возрастет», – прокомментировала советник генерального директора компании по связям с общественностью и СМИ Анастасия Кенина.