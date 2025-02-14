Вторник, 17 Марта 2026
|
Уфа
-8 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Общество
erid:3apb1QrvkfDRVtcSKi6pm9yBgx5AsEHN3uqQ9BUeaz6Sd
Фото: «Газпром межрегионгаз Уфа» | «Газпром межрегионгаз Уфа»
14 Февраля 2025, 07:12 (UTC+5)

«Газпром межрегионгаз Уфа» запускает информационную кампанию для людей старшего возраста

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Уфа» запускают информационный проект для людей старшего поколения «Бабуля Гуля платит за газ».

В рамках проекта компания проведет серию мероприятий, направленных на обучение людей «серебряного» возраста цифровой грамотности при оплате за газ, а также напомнит основные правила безопасного использования газа в быту.

Специалисты подготовили серию роликов для социальных сетей, раздаточный материал и информационные материалы для СМИ об удобстве и экономии использования электронных сервисов. Также, совместно с социальными учреждениями и обществами пожилых людей региона, пройдут специальные мероприятия, где представители старшего поколения смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам.

«Наша компания активно развивает онлайн-сервисы для взаимодействия с клиентами. И информирование людей пенсионного возраста о возможностях дистанционного взаимодействия очень важно на наш взгляд. Личный кабинет позволяет направлять документы, получать электронные квитанции, передавать показания, и конечно же, оплачивать за газ без комиссии. Часть пенсионеров ими уже пользуется. Надеемся, что после уроков цифровой грамотности число пользователей наших сервисов только возрастет», – прокомментировала советник генерального директора компании по связям с общественностью и СМИ Анастасия Кенина.
Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». ИНН 0276046524
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru