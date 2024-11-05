ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по удостоверению-карте «СВОи»

Для участия в акции достаточно подключить на карту «СВОи» программу лояльности ПСБ, ежемесячно переводить на карту денежное довольствие или социальные выплаты на сумму от 18 тысяч рублей и оплачивать покупки на сумму от 10 тысяч рублей. Акция действует до 31 января 2025 года.

Заказать электронное удостоверение - карту «СВОи» можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ, а те, кто ранее не обслуживался в ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе «Военнослужащим».

Срок действия Акции с 1 ноября 2024г. по 31 января 2025г. Акция распространяется на клиентов, которые раннее не получали зачисления денежного довольствия или социальных выплат на карту «СВОи». В период Акции клиенту необходимо получать денежное довольствие или социальные выплаты от 18 000 руб./мес. на карту «СВОи» и совершать операции по карте «СВОи» на сумму от 10 000 руб./мес. В Акции участвуют те клиенты, по которым Банком получены от клиента согласия на обработку персональных данных и на продвижение услуг Банка (реклама) и такое согласие в течение всего периода проведения Акции является действующим и не отозвано клиентом. Для участия в Акции клиенту нужно подключить бонусную программу Банка и выбрать основание для начисления баллов. При выполнении условий клиенты в период акции претендуют на получение 1000 ₽ за ноябрь, 2000 ₽ за декабрь, 3000 ₽ за январь. Размер выплаты в рамках акции не может превышать 6000 ₽. Для целей Акций не учитываются операции, по которым осуществлен возврат денежных средств, либо которые были отменены до списания денежных средств со счета карты, операции по которым списание средств со счета участника Акции не состоялись, в том числе, если указанные обстоятельства наступили после окончания Периода проведения Акции. Выплата Баллов возможна как в период акции, так и за её пределами. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.