Военный учебный центр УУНиТ празднует юбилей

Военный учебный центр при Уфимском университете науки и технологий отмечает свое 80-летие. Сегодня Военный учебный центр при УУНиТ – правопреемник военной кафедры УАИ, единственный ВУЦ при высшем учебном заведении в Республике Башкортостан, ведущий военное обучение студентов по программам кадровых офицеров, офицеров и солдат запаса.

История ВУЦ тесно связана с системой военного образования республики и страны. В суровом 1944 году согласно приказу наркома обороны СССР в стране при вузах стали создаваться военные кафедры, именно тогда в Уфимском авиационном институте (ныне УУНиТ) начали вести подготовку технического состава для Военно-воздушных сил. В победном 1945 году уже состоялся первый выпуск 45 офицеров запаса.

Сегодня – это современный, отвечающий вызовам времени, сохраняющий инженерные традиции и славную историю - кузница военных кадров республики. Более 20 тысяч выпускников, прошедших военную подготовку за эти годы, внесли достойный вклад в повышение обороноспособности нашей страны. Многие воспитанники военного учебного центра в настоящее время находятся в зоне проведения СВО, с честью выполняют свой воинский долг, более 30 из них удостоены государственных боевых наград.

Свои поздравления отправили выпускники УУНиТ, кадровые офицеры, которые сегодня несут боевую службу в воинских частях Вооруженных Сил России.

- Сегодня я - бортовой авиационный техник. На винтокрылой машине мы вылетаем на тушение природных пожаров, спецоперации по поиску людей, в целом, обеспечиваем безопасность всего региона. Бывает сложно, но когда рядом родные люди и боевые товарищи, нет ничего невозможного. Я окончил современный институт электротехнического инжиниринга и Военный учебный центр УУНиТ, и ни разу не пожалел о выборе вуза и профессии, - передает привет вузу выпускник Александр.

ВУЦ располагает уникальной учебно-материальной базой, которая включает в себя реальную авиационную и специальную автомобильную технику, образцы вооружения, современные массогабаритные макеты и специализированные стенды;

- Гордость центра - это оснащенные специализированные аудитории: класс авиационного вооружения, класс авиационного оборудования, класс радиолокационного оборудования, классы конструкции самолета и вертолета и их двигателей, лаборатория неразрушающего контроля. Также большая заслуга в деле воспитания и обучения кадрового потенциала для Вооруженных Сил страны принадлежит профессорско-преподавательскому составу ВУЦ, - комментирует начальник Военного учебного центра при УУНиТ полковник Евгений Сотников.