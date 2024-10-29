Новости Башкортостана и Уфы
Общество
29 Октября 2024, 14:26

В Уфе состоится ключевое событие в энергетической отрасли России

В Уфе с 30 октября до 1 ноября 2024 года в Уфе состоятся Российский энергетический форум, 30-я юбилейная международная выставка «Энергетика Урала» и специализированная выставка «Электротехника. Кабель».

ИА Башинформ erid:3apb1QrvkfDRVtcE5YM1U1fgwzeQgZ6fSu4RwqMmYhjJ4
erid:3apb1QrvkfDRVtcE5YM1U1fgwzeQgZ6fSu4RwqMmYhjJ4Фото:ИА Башинформ

Организаторами одного из ключевых событий в энергетической отрасли России выступают правительство Башкирии, министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ и Башкирская выставочная компания (БВК). Генеральным спонсором выступает ООО «Башкирэнерго».

Как подчеркнул на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» первый замминистра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Тимур Герасимов, масштабный форум и выставки соберут на одной площадке ведущих федеральных и региональных экспертов: представителей бизнес-сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, ассоциаций и союзов.

Свое участие в выставках «Энергетика Урала» и «Электротехника. Кабель» на данный момент подтвердили около 80 компаний из 20 регионов России. Ожидается визит делегаций из дружественных стран — Беларуси и Китая.

Отметим, международная выставка «Энергетика Урала» — одна из ключевых специализированных выставок энергетической отрасли в России, единственная энергетическая выставка в Башкирии. В этом году выставка отмечает свой юбилей: уже 30 лет она способствует продвижению компаний и их продукции на российском рынке.

«Выставка „Электротехника. Кабель“ — это тоже актуальный вопрос с учетом того, что в условиях обеспечения технологического лидерства нам необходима развитая инфраструктура. Здесь электротехническая отрасль выступает передовой отраслью с высокой добавленной стоимостью. Соответственно мы увидим наработки наших предприятий на выставке,  наработки соседних регионов. Будет интересно», — заявил Тимур Герасимов.
ИА Башинформ
Фото:ИА Башинформ

Центральным событием Российского энергетического форума-2024 станет пленарное заседание, на котором обсудят вопросы, «соответствующие новым тенденциям в электроэнергетике», добавил он. Среди них — укрепление, консолидация электросетевого комплекса. Одним из вех этого укрепления будет являться создание системообразующей территориальной сетевой организации в республике.

По уже сложившейся традиции, в рамках Российского энергетического форума состоится открытие новых сетевых и генерирующих мощностей. В частности, планируется запуск построенной подстанции класса напряжения 110 кВ в Благовещенском районе Башкирии. Она рассчитана для инвесторов, чьи производства размещены на территории опережающего развития «Благовещенск». Кроме того, новая подстанция позволит развивать жилищное строительство, которое сейчас массово ведется в ближайших от Уфы северных районах.

Также на Форуме запланировано открытие после модернизации первый энергоблок Кармановской ГРЭС — самой большой станции в Башкирии.

«Один блок уже прошел модернизацию. Сейчас на очереди следующий блок под № 1. Это все благодаря проводимой комплексной модернизации генерирующих мощностей, которые определило минэнерго России. В целом у нас до 2027 года порядка 25 млрд будет вложено в модернизацию источников генерации. Также покажем в интерактиве отгрузку новых трансформаторов, изготовленных башкирским электрозаводом для обеспечения мощностями передачи электроэнергии на третьей площадке ОЭЗ „Алга“, — рассказал первый замглавы регионального минпрома. — Как всегда Российский энергетический форум в Уфе будет в Топ-пуле энергетических мероприятий, форумной деятельности, проводимой в нашей стране».

Между тем, как сообщила журналистам Альбина Кильдигулова («БВК»), за три дня работы форума и выставок запланировано проведение 44 различных мероприятий для специалистов. На одной площадке в Уфе соберутся 280 федеральных и региональных экспертов, представители 10 федеральных ассоциаций и союзов, а также 27 научных учреждений. Кроме того, в рамках Российского энергетического форума состоятся четыре отраслевых конкурса.

Отраслевые секции Форума-2024 посвящены вопросам развития электросетевого комплекса; технологического лидерства в энергетике; тарифному регулированию; цифровым решениям и внедрению искусственного интеллекта; развитию теплоснабжения в крупных городах; решению кадрового дефицита и развития IT-образования; электротранспорту; гидроэнергетике и малой энергетике; беспилотным авиационным системам; информационной безопасности и другим направлениям. Также в рамках форума пройдут В2В-переговоры.

«Выставочная экспозиция займет три зала общей площадью 7 тысяч квадратных метров и объединит предприятия по тематическим разделам, охватывающим полный спектр направлений в энергетике», — подчеркнула Альбина Кильдигулова.

Как заявил на пресс-конференции в «Башинформе» генеральный директор, председатель правления ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов, Российский энергетический форум в Уфе —это не просто «какая-то имиджевая история».

«Мы здесь преследуем цели сугубо прикладного характера. Форум для нас — одна из ключевых площадок для обсуждения. Здесь можно с привлечением широкого круга специалистов проработать наиболее острые и ключевые вопросы, которые стоят сегодня перед электросетевым комплексом, обменяться мнениями и найти решения на самые злободневные вопросы», — сказал Анатолий Пискунов.
ИА Башинформ
Фото:ИА Башинформ

По его словам, «Башкирэнерго» планирует подписать на форуме соглашение о взаимодействии с ПАО «Россети Волга» (МРСК Волги).

«На данный момент такие соглашения уже подписаны с сетевой компанией Татарстана, ОАО „МРСК Урала“. То есть, если говорить о пограничных сетевых компаниях, у нас закрыты все зоны, кроме юга. Как раз-таки на Российском энергетическом форуме мы планируем подписать соответствующее соглашение с компанией „МРСК Волги“. Это соглашение позволит в условиях масштабных природных катаклизмов, когда необходима помощь соседних сетевых компаний без каких-либо дополнительных проволочек приступить к ликвидации аварии, предоставить технику, персонал.  Как результат, ускорить ликвидацию аварии. Это основное соглашение, которое мы планируем подписать на форуме в этом году», — сообщил Анатолий Пискунов, отвечая на вопрос «Башинформа».
Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «БВК». ИНН 0278179329
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
