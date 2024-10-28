В Уфе прошел благотворительный праздник для детей из семейного центра «Вместе»

«Вместе» – это больше, чем просто центр. Это дом, где дети, оставшиеся временно без попечения родителей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, окружены заботой, теплом и любовью. Благодаря команде профессионалов – прекрасным педагогам, психологам и волонтерам – дети получают заботу, внимание и поддержку, помогающую им преодолевать любые трудности. Здесь они постоянно развиваются, участвуя в различных кружках и мастер-классах.

В «Семейном клубе» дети учатся ценить и любить свою семью, своих близких. В кружке «Волшебный сундучок» дети познают мир театра, учатся выражать эмоции, показывать мимические этюды. На кружке «Домоводство» ребята знакомятся и готовят башкирские национальные блюда, а в рамках программы «Юные патриоты» узнают о достопримечательностях родного города.

Именно в этом центре дети получают любовь, заботу и возможность раскрыть свои таланты. А благодаря добрым людям, для которых счастье детей является приоритетом, у них появляются новые возможности для ярких впечатлений.

В этот раз незабываемые эмоции детям подарили цирковые артисты. Представление началось с выступления веселых клоунов Шлёпы и Клёпы, которые жонглировали булавами и кольцами, а также показывали трюки с крыской Мусей и собачкой Манюней. Дети с интересом наблюдали за выступлением жонглера, сложными трюками и чудесными фокусами.

Праздник был организован друзьями центра - ГК «Первый Трест». Юные зрители сами смогли почувствовать себя настоящими цирковыми артистами, освоив цирковые атрибуты и приняв участие в мастер-классах. Праздник завершился угощением жареным мороженым, которое вызвало у детей настоящий восторг.

«Семейный центр «Вместе» – это место, где ребенок чувствует себя в большой дружной семье, – рассказали представители центра. – Здесь дети всегда получают поддержку, внимание и заботу, и учатся радоваться каждому новому дню».

Благотворительные инициативы – это возможность подарить детям радость, хорошее настроение и показать, что о них заботятся. Каждый может сделать свой вклад в счастье детей, подарив им улыбку, внимание или просто добрые слова.

Связаться с центром можно по телефону: +7 (347) 238-65-09 или на сайте https://centervmeste.bashkortostan.ru/