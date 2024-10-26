Новости Башкортостана и Уфы
Общество
26 Октября 2024, 17:00

В Уфе состоялся Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры»

предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»

В Уфе на площадке Конгресс-холла «Торатау» прошел III Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры». Он проводится в целях социальной интеграции, образовательного и профессионального развития людей с инвалидностью, содействия росту производства продукции реабилитационной направленности и создания условий для совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, некоммерческих объединений, бизнеса и независимые эксперты. 

На выставке работали интерактивные и бесплатные консультационные зоны для населения, где можно было получить рекомендации врачей и специалистов, принять участие в мастер-классах, круглых столах, образовательных семинарах. 

Ярким завершением мероприятия стал гала-концерт инклюзивного фестиваля детского творчества «Ломая барьеры». Ребята тщательно продумали свои  номера и костюмы и достойно выступили перед зрителями. Приглашенными участниками гала-концерта были инклюзивный детский эстрадный хор «Восьмая нота», вокальный ансамбль «Поющие мамочки» и студия танца и спорта «Спутник» из Республики Башкортостан. 

Членами жюри выступили известные артисты, музыканты и деятели культуры региона, организаторами – Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики, ООО «Газпром трансгаз Уфа» и Центр социальных технологий «Ломая барьеры», а партнерами – организации корпоративной ассоциации «Газпром» в Башкортостане». 

– Уже не первый год мы совместно с предприятием «Газпром трансгаз Уфа» и Центром «Ломая барьеры» организуем мероприятия, направленные на раскрытие творческих способностей детей и их социализацию. Проделана большая работа, чтобы каждый чувствовал себя нужным и значимым. И сегодня в этом зале ребята продемонстрируют свои таланты, а мы с удовольствием их поддержим, – рассказала исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.
– Фестиваль «Ломая барьеры» – важный шаг для создания мира без границ и барьеров. Очень радует, что с каждым годом все больше желающих заявить о своих талантах. В этом году на участие в концерте были поданы 410 заявок, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Татьяна Буравова.

Яркие творческие номера создали в зрительном зале душевную, праздничную атмосферу.

По словам руководителя Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алины Хабировой,  за 11 лет свыше 8000 особенных детей приняли участие в мероприятиях и проектах, состоялись порядка 150 «добрых» прогулок для более 1000 человек из 16 городов и районов республики, возможность выступить на большой сцене получили свыше 100 юных талантов.

– Замечательный концерт. Ребята – настоящие артисты, и танцуют, и поют, и на музыкальных инструментах играют профессионально. Я очень рада, что проводятся такие мероприятия для выявления талантов у детей – столько искренних эмоций и улыбок, – поделилась одна из зрительниц.
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
