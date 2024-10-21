Появился первый в России анимированный переводчик для глухих и слабослышащих детей

С 21 октября в обучающем мультсериале «Развлечёба» (6+) появился анимированный помощник Артём, который впервые в России переводит происходящее на русский жестовый язык (РЖЯ). Познавательный сериал с переводом будет доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), эфире канала «СТС Kids» и на платформе «билайн тв».

По данным профильных экспертов, в России проживает около 13 млн человек с особенностями слуха, включая детей. В стране работает более 160 специализированных школ для глухих и слабослышащих детей. Однако специалисты в школах, коррекционных и дошкольных учреждениях сталкиваются с недостатком кино- и видеоматериалов, адаптированных для таких детей. Эта проблема актуальна и для родителей.

Анимированный переводчик РЖЯ Артём поможет юным глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с Энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения.

Это современная технология, которая позволяет точно перенести профессиональный перевод на РЖЯ в анимированную модель, нативно интегрированную в анимационный сериал «Развлечёба». Для этого в студии STEREOFORMA, партнера этого проекта, записывается работа специалиста, который свободно владеет РЖЯ. Затем его жесты «переносятся» на анимированную модель — Артёма. Благодаря этому дети смогут понимать содержание сериала без языковых барьеров. Работа над сериалом велась с привлечением экспертов и НКО, профессионально занимающихся помощью семьям, в которых растут слабослышащие и глухие дети.

Сегодня «Развлечёба» — это 355 полезных эпизодов для детей и их родителей с познавательной информацией по математике, русскому языку, окружающему миру, литературе, безопасности, финансовой грамотности, а также по английскому, испанскому и французскому языкам. Кубокот — это главный герой мультсериала «Развлечёба», также он является помощником ребенка в одноименном мобильном приложении для подготовки детей к школе, которое используют сотни тысяч пользователей мобильных устройств.

Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы:

«На создателях детского контента всегда лежит огромная ответственность перед детьми и перед родителями. Поэтому мы стремимся не только развлекать детей, но и давать им полезную информацию, наполнять их жизнь правильными смыслами. Анимированный переводчик РЖЯ — важная инициатива, которая делает образовательный контент доступным для детей с нарушениями слуха. Он поможет лучше усваивать учебный материал, развивать языковые навыки и получать радость от процесса обучения».

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru:

«Для Wink.ru развитие детского и семейного контента — важный приоритет, мы отмечаем бурный рост его просмотров в последнее время. Недавно в онлайн-кинотеатре появилась специальная подписка “Wink Дети”, которая включает 23 детских телеканала, 8 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, развивающие игры и приложение для подготовки к школе. Важно, чтобы контент был доступен для понимания всей аудитории. Мы рады, что сериал “Развлечёба” с первым в России переводчиком на русский жестовый язык позволит детям с нарушением слуха развиваться наравне со сверстниками».