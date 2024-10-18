erid:3apb1QrvkfDRVtcUTVv1eLP6i67QRFuKecmhgBtSwMwyX
Фото: ОМК | предоставлено пресс-службой ОМК
10:36 (UTC+5), 18 Октября 2024

Сервис ОМК для сотрудников получил национальную премию по цифровизации «КулибИТ 2024»

Цифровой сервис Объединенной металлургической компании (ОМК), с помощью которого сотрудники планируют рабочий график и управляют своим доходом, признали лучшим ИТ-проектом в номинации «Сотрудник и его среда» на национальной премии в области цифровизации «КулибИТ 2024».

Сервис удовлетворяет потребности бизнеса и запрос сотрудников на удобную и прозрачную систему по управлению фондом рабочего времени. С запуском сервиса «Мои возможности» весь процесс организации сверхурочной работы или работы в выходной день для одного работника занимает в ОМК до 10 минут, раньше на это уходило более 2 часов.

Проект разработала компания «ОМК ИТ» совместно с веб-интегратором RDN Group.

С помощью многофункциональной онлайн-платформы руководители производственных подразделений ОМК, у которой в Благовещенске находится арматурный завод, оперативно отслеживают необходимость в дополнительном персонале и находят его. Если сотрудники нужны участку, заявку оставляет его руководитель, а заводчане при желании отзываются и оформляют выход на сверхурочную работу или работу в выходной. Сами работники тоже могут проявить инициативу и предложить свои услуги в свободное от основной работы время. В случае, если их заявку приняли, они получают приглашение от подразделения и сразу же видят, сколько заработают.

Сервис доступен 24/7 с любых устройств. «Мои возможности» начали развивать в 2022 году как многофункциональную платформу, на которой сотрудники видят распорядок работы, расчетный лист, сверяются с графиком отпусков коллег, планируют обучение в корпоративном университете, находят контакты коллег. В 2023 году разработчики интегрировали в платформу ОМК модуль быстрого и простого оформления подработок на предприятиях компании.

«Мы разработали и запустили сервис «Мои возможности» в ответ на запросы наших сотрудников. Теперь им легче планировать свой график с учетом обучения, сверхурочной работы, отпуска и выходных и узнавать об изменениях. На днях запускаем очередное обновление, которое позволит отслеживать зарплату в реальном времени: сколько заработал за час, когда выплатят сверхурочные или больничные. Сервисом «Мои возможности» пользуется больше 20 тысяч наших коллег, за год с небольшим он стал удобным интеллектуальным решением для сотрудников, руководителей и для специалистов по работе с персоналом», — отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Премия «КулибИТ» проходит четвертый год и заслужила признание как наиболее объективный конкурс ИТ-проектов. 

Реклама. АО БАЗ. ИНН 0258001489
