Совкомбанк получил статус ключевого партнера Фонда «Сколково»

Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). В данной роли Банк планирует инвестировать в совместные проекты со «Сколково» более 650 млн рублей в течение ближайших пяти лет. Соответствующее соглашение подписано на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Совкомбанк является официальным партнером Фонда «Сколково» с 2021 года. За это время общими усилиями реализован ряд проектов, в том числе три конкурсные программы по наращиванию технической экспертизы в форме хакатонов для студентов и опытных разработчиков.

С 2022 года Совкомбанк и «Сколково» развивают основную совместную инициативу — федеральный благотворительный проект «Технологии добра», маркетплейс цифровых продуктов, нацеленный на организацию системной помощи НКО в вопросах цифровизации их деятельности и организационного развития для поддержания устойчивости сектора.

«Сколково» выступает стратегическим партнером проекта, привлекает ресурсы стартапов-резидентов для развития специализированных цифровых продуктов и сервисов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов. На сегодняшний день в проекте уже участвует 33 партнера, включая резидентов «Сколково». В рамках проекта «Технологии добра» состоялся конкурс ИТ-решений для НКО, проведено пять крупных исследований некоммерческого сектора для обеспечения устойчивости проекта.

Значительная часть будущих совместных инициатив Банка и Фонда будет направлена на развитие проекта «Технологии добра». Ключевым событием конца 2024 года станет одноименная конференция, которая объединит бизнес, государство и НКО в решении стратегических задач некоммерческого сектора.

Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Мы гордимся тем, что Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда “Сколково”. Это открывает новые возможности для совместных проектов и инвестиций в инновации. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет не только развивать техническую экспертизу, но и поддерживать некоммерческие организации. Вместе мы сможем создать эффективные решения, способствующие цифровизации и устойчивости благотворительного сектора экономики России».

Павел Новиков, управляющий директор Фонда «Сколково»: «Совкомбанк за четыре года партнерства с Фондом “Сколково” создал R&D-центр в сфере ИТ и Финтех в несколько тысяч человек, внес значимый вклад в популяризацию ИТ-профессий через серию хакатонов, внедрил десятки решений наших резидентов, вышел на IPO и провел ряд исследований в сфере цифровизации. Например, цифровизация более 500 благотворительных организаций за год стала возможной благодаря уникальному совместному проекту “Технологии добра”. Статус “Ключевой партнер” является подтверждением значимости вклада в развитие экосистемы инноваций в России и высокой оценкой исследовательской деятельности Совкомбанка со стороны Фонда “Сколково”».