Новости Башкортостана и Уфы
80.98
0
94.58
0
60.95
-0.34
6+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
17 Октября 2024, 17:17

Совкомбанк получил статус ключевого партнера Фонда «Сколково»

предоставлено пресс-службой ПАО «Совкомбанк» erid:3apb1QrvkfDRVtcD3QMe1BtCEGqeA1e9q7nUubEccsQJM
erid:3apb1QrvkfDRVtcD3QMe1BtCEGqeA1e9q7nUubEccsQJMФото:предоставлено пресс-службой ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). В данной роли Банк планирует инвестировать в совместные проекты со «Сколково» более 650 млн рублей в течение ближайших пяти лет. Соответствующее соглашение подписано на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Совкомбанк является официальным партнером Фонда «Сколково» с 2021 года. За это время общими усилиями реализован ряд проектов, в том числе три конкурсные программы по наращиванию технической экспертизы в форме хакатонов для студентов и опытных разработчиков.

С 2022 года Совкомбанк и «Сколково» развивают основную совместную инициативу — федеральный благотворительный проект «Технологии добра», маркетплейс цифровых продуктов, нацеленный на организацию системной помощи НКО в вопросах цифровизации их деятельности и организационного развития для поддержания устойчивости сектора. 

«Сколково» выступает стратегическим партнером проекта, привлекает ресурсы стартапов-резидентов для развития специализированных цифровых продуктов и сервисов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов. На сегодняшний день в проекте уже участвует 33 партнера, включая резидентов «Сколково». В рамках проекта «Технологии добра» состоялся конкурс ИТ-решений для НКО, проведено пять крупных исследований некоммерческого сектора для обеспечения устойчивости проекта. 

Значительная часть будущих совместных инициатив Банка и Фонда будет направлена на развитие проекта «Технологии добра». Ключевым событием конца 2024 года станет одноименная конференция, которая объединит бизнес, государство и НКО в решении стратегических задач некоммерческого сектора. 

Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Мы гордимся тем, что Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда “Сколково”. Это открывает новые возможности для совместных проектов и инвестиций в инновации. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет не только развивать техническую экспертизу, но и поддерживать некоммерческие организации. Вместе мы сможем создать эффективные решения, способствующие цифровизации и устойчивости благотворительного сектора экономики России».

Павел Новиков, управляющий директор Фонда «Сколково»: «Совкомбанк за четыре года партнерства с Фондом “Сколково” создал R&D-центр в сфере ИТ и Финтех в несколько тысяч человек, внес значимый вклад в популяризацию ИТ-профессий через серию хакатонов, внедрил десятки решений наших резидентов, вышел на IPO и провел ряд исследований в сфере цифровизации. Например, цифровизация более 500 благотворительных организаций за год стала возможной благодаря уникальному совместному проекту “Технологии добра”. Статус “Ключевой партнер” является подтверждением значимости вклада в развитие экосистемы инноваций в России и высокой оценкой исследовательской деятельности Совкомбанка со стороны Фонда “Сколково”».

Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru