ООО «Газпром трансгаз Уфа»: «АЛ-41СТ-25 – новый промышленный бренд Башкортостана»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер дал высокую оценку проведенной работе по созданию газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25, представленного на центральной экспозиции Петербургского международного газового форума. Он отметил большой вклад всех руководителей и специалистов предприятий - участников проекта.
Опытный образец АЛ-41СТ-25 уже подтвердил заявленные характеристики и КПД. В настоящий момент в составе газоперекачивающего агрегата двигатель эксплуатируется абсолютно надежно согласно заданным параметрам на КС «Арская» ООО «Газпром трансгаз Казань» в режиме «магистраль».
Немаловажный факт – благодаря внедренному удаленному мониторингу технического состояния АЛ-41CT-25, системе трендового контроля специалисты проводят анализ технического состояния двигателя и реагируют на возникающие вопросы. Данные решения, отметил Председатель Правления, будут применяться в дальнейшем на всех объектах газотранспортной системы России.
Следующим направлением совместной работы с ОДК станет создание 32-мегаваттных машин. «И продолжим работу», – резюмировал Алексей Миллер.
