Суббота, 21 Марта 2026
|
Уфа
0 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Общество
Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | ООО «Газпром трансгаз Уфа»
10:30 (UTC+5), 10 Октября 2024

ООО «Газпром трансгаз Уфа»: «АЛ-41СТ-25 – новый промышленный бренд Башкортостана»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей  Борисович Миллер дал высокую оценку проведенной работе по созданию газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25, представленного на центральной экспозиции Петербургского международного газового форума. Он отметил большой вклад всех руководителей и специалистов предприятий - участников проекта.

Опытный образец АЛ-41СТ-25 уже подтвердил заявленные характеристики и КПД. В настоящий момент в составе газоперекачивающего агрегата двигатель эксплуатируется абсолютно надежно согласно заданным параметрам на КС «Арская» ООО «Газпром трансгаз Казань» в режиме «магистраль».

Немаловажный факт – благодаря внедренному удаленному мониторингу технического состояния АЛ-41CT-25, системе трендового контроля специалисты проводят  анализ технического состояния двигателя и реагируют на возникающие вопросы. Данные решения, отметил Председатель Правления, будут применяться в дальнейшем на всех объектах газотранспортной системы России.

Следующим направлением совместной работы с ОДК станет создание 32-мегаваттных машин. «И продолжим работу», – резюмировал Алексей Миллер.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru