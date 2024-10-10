Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | ООО «Газпром трансгаз Уфа»
04:37 (UTC+5), 10 Октября 2024

На ПМГФ-2024 представлен вагон-дом, разработанный при участии ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Автомобили, специальная техника и оборудование на природном газе представлены на стенде ООО «Газпром газомоторное топливо» Петербургского международного газового форума.

Философия экспозиции связана с тремя ценностями – «экологичный транспорт – чистый воздух – здоровый образ жизни». В ее составе – вагон-дом производства завода паровых установок «Юнистим», разработанный при участии специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Жилой фургон комфортен для проживания за счет использования оборудования, работающего на метане, для отопления, освещения, приготовления и хранения пищи, работы генератора, бытовых приборов. Его эксплуатация может осуществляться в двух режимах – обогрев  метановыми конвекторами и от внешнего источника электроэнергии в стандартном исполнении. Запас компримированного природного газа позволяет поддерживать жизнедеятельность не менее 14 дней. Система хранения газа представлена 15 баллонами по 80 литров.

На выставке продемонстрированы учебно-экзаменационные автомобили на природном газе для людей с ограниченными возможностями – LADA Vesta и BAIC U5 Plus, выпущенные в сотрудничестве с ДОСААФ России, первый опытный образец битопливного кроссовера SWM G01, а также легкий и маневренный экскаватор с газодизельной топливной системой для использования в дорожном строительстве и на карьерах – ЧЕТРА Е220-NC LNG.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | ООО «Газпром трансгаз Уфа»
1 из 2
