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2 Октября , 12:35

Учалинский «Горняк» – чемпион Республики Башкортостан по мотокроссу

Спортсмены спортивно-технического клуба «Горняк» (г. Учалы) вновь успешно завершили Чемпионат Башкортостана, составив достойную конкуренцию шести командам из крупных городов республики и завоевав звание победителей в двух последних сезонах.

– Это заслуга всего нашего коллектива: тренеров, механиков, ребят. В пяти этапах Чемпионата мы были вторыми лишь дважды, причем, в заключительном этапе только потому, что один из мотоциклов сломался и не доехал до финиша, - рассказал директор спортивно-технического клуба «Горняк» Анатолий Ионов.

Учалинские мотогонщики выступали во всех классах мотоциклов – от 50 см3 до открытого класса. Самому младшему спортсмену – Тимуру Галиакберову – всего шесть лет, его результаты в показательных заездах в классе 50 см3 хоть и не шли в командный зачет, но он все равно стремился приехать к финишу первым.

Еще два спортсмена «Горняка» – Вадим Кадыров и Михаил Берестовский – стали чемпионами Башкортостана в классах 85 см3 и 125 см3 соответственно. Их тренер Марсель Аюпов завоевал титул серебряного чемпиона в открытом классе.

– Самый сложный этап был в Бирске: стояла 40-градусная июльская жара, на трассе пыль столбом, но упорные тренировки, физическая подготовка и железная дисциплина сделали свое дело – мы заняли первое место, – поделился впечатлениями тренер клуба «Горняк» Марсель Аюпов, совмещающий тренерскую деятельность с работой на подземном руднике.

АНО «Спортивно-технический клуб «Горняк» создан в г. Учалы в 2003 г. Действует при финансовом обеспечении АО «Учалинский ГОК». На сегодняшний день в клубе занимаются более 20 человек в возрасте от 6 лет и старше. Занятия в секции мотокросса проводятся бесплатно, предоставляется мототехника и экипировка. Тренировочные заезды проходят на специально оборудованной трассе мотокросса, имеющей лицензию Мотоциклетной Федерации России для проведения всероссийских соревнований.

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