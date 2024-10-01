Ветеран тыла из Уфы отметила 95-летний юбилей

В преддверии Международного дня пожилых людей ветеран тыла из Уфы Мавлетова Розалия Юлаевна отметила свое 95-летие. Юбилярша признает, что главный секрет ее долголетия — это постоянный труд.

Долгожительница с 14 лет работала в совхозе Михайловка, затем трудилась на заводе № 40 в цеху по ремонту самолетов. Несмотря на сложные годы, вместе с супругом воспитала пятерых детей.



В свои 95 лет Розалия Юлаевна сохраняет бодрость духа и физическую активность.

Со знаменательной датой ее поздравил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов. Он пожелал ветерану тыла здоровья, благополучия и ещё много счастливых дней в окружении дорогих для неё людей.

Ранее сообщалось, что жительница Башкирии в свой юбилей получила поздравление от президента.