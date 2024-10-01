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1 Октября , 17:14

В Башкирии пенсионерам организовали бесплатное катание на коньках

В Международный день пожилых людей 1 октября для пенсионеров Октябрьского организовали бесплатное массовое катание на коньках, которое состоялось в ледовом дворце города. Известно, что участниками оздоровительного праздника стали порядка 100 жителей «серебряного» возраста.

«Отрадно, что сегодня здесь присутствует много людей. И в целом эта площадка востребована у наших жителей, в том числе „серебряного“ возраста, а также молодежи. Мы благодарны Главе Башкортостана Радию Хабирову и руководству компании „Башнефть“ за внимание к развитию массового спорта в регионе и созданию такого замечательного Ледового дворца. Это настоящая жемчужина Октябрьского», — сказал мэр города Октябрьского Алексей Пальчинский.

Также сегодня здесь прошли показательные выступления спортсменов Башкирии и занятия под руководством опытных тренеров.

«График работы Ледового дворца включает возможность посещения его залов жителями старшего поколения с 50-процентной скидкой. Многие наши ветераны регулярно приезжают сюда, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме», — подчеркнул директор спорткомплекса Марат Фаттахов. 

Напомним, ледовый дворец в городе Октябрьском открыли 21 декабря 2023 года. Общая площадь объекта, построенного при поддержке «Башнефти», составляет 6500 квадратных метров. Трибуны с мягкими креслами рассчитаны на 800 зрителей. Комплекс обеспечен всем необходимым спортивным оборудованием — от тренажеров для тренировок хоккеистов и фигуристов до машины для выравнивания льда.

Ледовая площадка размерами 58*28 м соответствует требованиям к проведению соревнований федерального и республиканского уровней. Дворец включает хореографический и тренажерный залы, раздевалки для спортсменов, гардероб и другие вспомогательные помещения.

В мае 2024 года на базе спорткомплекса начала работу спортивная школа по направлениям «Хоккей» и «Фигурное катание», где тренируются уже более 200 детей. 

Как отметили в «Башнефти», поддержка массового, детского и юношеского спорта – одно из ключевых направлений благотворительной программы нефтяной компании в республике.

С 2017 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» (головной компанией «Башнефти») и Башкортостаном построили и реконструировали более 30 спортивных объектов, что позволило существенно расширить возможности для жителей республики заниматься спортом и физической культурой.

Автор:Иван Вавилов
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