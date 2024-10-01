Улицы Уфы получили современное и энергоэффективное освещение

Власти Уфы при подготовке к празднованию 450-летия столицы проанализировали объёмы потребления в городе электроэнергии и ежегодный рост тарифов и пришли к выводу, что в наружном освещении мегаполиса необходимо заменить все светильники на энергоэффективные, то есть светодиодные. Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антон Тристан.

По словам Антона Тристана, специалисты собрали информацию о количественном и техническом состоянии светильников. Полученные сведения показали, что большинство из них не отвечало требованиям современного уличного освещения, в частности, светильники были с отработавшим сроком службы и морально устаревшим свечением.

«Учитывая объём замены светильников — порядка 50 тысяч штук, требующих значительных денежных средств на их модернизацию, приоритетным стала реализация мероприятий в рамках энергосервисного контракта. Энергосервисная модель представляет собой инвестиционные вложения исполнителя с последующим возмещением за счёт средств экономии. При разработке проекта энергосервиса мы учли дополнительную гарантию, не только на период контракта, но и ещё в течение двух лет после реализации. Так, в 2021 году в рамках пилотного проекта в микрорайоне Дёма заменили более 3600 светильников. Отзывы горожан, единообразие освещенности территории, улучшение освещения всей дорожно-транспортной сети Дёмского района, а также последующее подтверждение экономии за оплату электричества, стали большим шагом для трансляции таких мероприятий на весь город», — рассказал Антон Тристан.

Он объяснил, что в 2022 году «Уфагорсвет» проработал оптимальные характеристики оборудования и уже в феврале прошлого года заключил контракт с «Башинформсвязью» на проведение энергоэффективных мероприятий по замене светильников во всем городе.

Работа прошла в три этапа. На первом из них была обследована территория с привязкой координат и характеристик каждого светильника в специальную программу.

Затем дороги внесли в определённые категории. Следствием второго этапа стал оптимальный подбор мощностей светильников в зависимости от зоны установки.

«Третьим самым трудоёмким этапом была замена. Всего за полгода инвестору удалось заменить все 48 тысяч светильников. Параллельно, при необходимости выполнялось кронирование деревьев, локальный ремонт опор и кронштейнов. Монтажная организация объехала буквально каждую опору освещения. На сегодня мы видим качественный результат этого масштабного проекта. Мы получаем положительные отзывы не только от горожан, но и видим результат этой работы с другой стороны. И в первую очередь это безопасность нашего населения, а также улучшение освещения подходов к социальным объектам, образовательным учреждениям и перекрёстков», — отметил Антон Тристан.

За период действия энергосервисного контракта, то есть с августа 2024 года по июль 2030 года, будет достигнута экономия потребления электрической энергии в объёме более 117 млн кВт/ч, или порядка 786 млн рублей. А за весь срок службы новых светильников городские власти прогнозируют экономию более 2,5 млрд рублей.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев добавил, что старые демонтированные светильники не должны оставаться на складах и тем более оказаться на свалке. Их после инвентаризации на безвозмездной основе передадут районам республики.

«Оперативно направьте светильники тем, кому они необходимы. Ну и давайте не будем останавливаться. Задали высокую планку в освещении города и продолжайте в этом же духе. Ещё есть улицы дублёры, пешеходные зоны. Приводите их в порядок и к единому стилю. И не освещённые территории необходимо доработать. Будут справедливые требования наших жителей, чтобы во всём городе было светло и безопасно», — сказал Ратмир Мавлиев.