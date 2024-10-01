Башкирия вошла в Топ-10 регионов по реализации программы «Пушкинская карта»

Башкирия стала лауреатом премии «Пушкинская карта», войдя в десятку лучших регионов страны по реализации программы. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров. Он также добавил, что Башкирская государственная филармонии имени Хусаина Ахметова победила в номинации «Лучшая региональная концертная площадка» – за последние полтора года по этой программе там купили более 80 тысяч билетов.

«Программа стартовала с 1 сентября 2021 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Наша молодежь активно ее поддержала. За это время „Пушкинскую карту“ оформили 339 237 человек, они купили 3,7 млн билетов на 19 032 мероприятия. С начала 2024 года ребята из Башкортостана приобрели уже 772,7 тыс. билетов на 313,8 млн рублей — по этому показателю мы первые в ПФО и третьи в России», — рассказал Радий Хабиров в своих соцсетях.



Глава региона напомнил, что «Пушкинскую карту» могут оформить все россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На ее счету — 5 тыс. рублей, которые в течение года можно потратить на походы в музеи, театры, кино, на концерты. Это отличная возможность для того, чтобы стимулировать молодых людей посещать культурные мероприятия, формировать у них хороший вкус и эрудицию.

Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в Топ-3 регионов РФ по числу посещений культурных мероприятий.