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30 Сентября , 22:56

В Уфе прошел республиканский этап всероссийского конкурса Туристический сувенир

Центр развития туризма РБ
Фото:Центр развития туризма РБ

В Уфе прошел республиканский этап всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Мастера и ремесленники из 20 районов и городов Башкортостана представили на конкурсе несколько сотен уникальных сувениров, которые отражают многообразие нашего региона.

«Ещё пять лет назад туристы, приезжающие в Башкортостан, не знали, что можно увезти с собой. А сейчас у нас есть столько брендов, столько производится замечательных изделий и сувениров, что мы можем претендовать на звание российской столицы туристического сувенира», – отметила министр предпринимательства и туризма Башкортостана Зухра Гордиенко.

Экспертный совет во главе с основателем Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Геннадием Шаталовым познакомился со всеми работами и отобрал лучшие, авторы которых примут участие в окружном, а потом и всероссийском этапах конкурса.

По словам Геннадия Шаталова, в первую очередь конкурсная комиссия оценивает привязку к территории, на которой произведен сувенир, на его аутентичность.

«Туристический сувенир в последние годы стал частью туристического продукта. Самый первый вопрос, который задает турист, приезжая в другой город, – «Что у вас можно купить на память?». И действительно, туристический сувенир – это память. Он должен сразу напоминать о путешествии, о людях, с которыми ты общался, в целом о регионе или городе, – подчеркнул он. – Башкирский сувенир входит в тройку лучших по России. Ваши мастера через свои изделия транслируют историю, культуру, традиции своей республики».

На конкурс были представлены сувениры самых разных направлений: этнографические, гастрономические, детские, в виде украшений, игрушек, предметов одежды и интерьера, связанные как с отдельным городом, так и со всем регионом.

«Это главный конкурс по туристическим сувенирам в России и один из трех основных конкурсов, связанных с туризмом, в нашей стране», – рассказал заместитель директора Центра развития туризма Республики Башкортостан Артур Идельбаев.

По итогам конкурса авторы лучших работ в каждой номинации были награждены. Некоторые из них по решению экспертного совета прошли сразу на всероссийский этап, минуя окружной, и будут представлять нашу республику в Перми.

Автор:Лейла Аралбаева
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