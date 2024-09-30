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30 Сентября , 14:50

книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг

пресс-служба билайна
Фото:пресс-служба билайна

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Сервис книги билайн запустил голосовой поиск по каталогу. Благодаря разработке теперь необязательно знать, как правильно пишется название книги, или вбивать длинное наименование произведения. Достаточно нажать на значок микрофона в строке поиска и произнести запрос. Сервис распознаст, что ищет пользователь, и предложит варианты из каталога. Голосовой поиск, как отмечают в книги билайн, позволяет сэкономить время и освободить руки, пока вы управляете машиной, держитесь за поручень в общественном транспорте или делаете уборку.

А для любителей читать книгу в текстовом цифровом формате сервис предлагает расширенную функциональность мобильного ридера. Помимо привычных настроек, таких как выбор цвета фона, шрифта и его размера, управления яркостью, полями и межстрочным интервалом, в нём есть возможность оставлять заметки, добавлять закладки, создавать цитаты и делиться ими в соцсетях, а также предусмотрена синхронизация электронной книги с ее аудиоверсией.

Ещё одна новость для тех, кто знает, чего хочет — возможность купить конкретную книгу. Именно такой формат, согласно оценкам экспертов, востребован у большинства пользователей библиотек электронных и аудиокниг. Теперь чтение в книги билайн доступно не только по подписке. Можно выбрать конкретное произведение и заплатить только за него. Книга будет доступна в личном кабинете сервиса, а вернуться к ней и своим заметкам можно в любой момент. Приятным бонусом станет одна из лучших читалок в мобильной версии приложения книги билайн. Именно её за удобство и простоту, согласно отзывам, чаще всего хвалят пользователи.

книги билайн — это 300 тыс. электронных и аудиокниг разных жанров в одной подписке. Сервис регулярно пополняет свои коллекции и радует пользователей ожидаемыми и интересными новинками, прочитать которые они могут одними из самых первых. Эксклюзивы и другие произведения в книгах билайн доступны уже сейчас, первые 30 дней — бесплатно, потом — 399 рублей в месяц (вместо 499 рублей). Активировать выгодную стоимость можно по ссылке. А если нужно только что-то конкретное, выбирайте книгу, заплатите только за неё и обеспечьте себе неограниченный доступ к произведению даже без подписки. 

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