До конца года в школах Башкирии полностью обновят 16 стоматкабинетов

До конца года в школах Башкирии полностью обновят 16 стоматологических кабинетов. На эти цели из регионального бюджета выделено 20 млн рублей, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе и. о. министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

Работа по реновации существующих стоматкабинетов началась в 2024 году, рассказал и. о. министра. По данным на 26 сентября, ремонтные работы завершены, установлено оборудование, имеют лицензию стоматолога и работают в соответствии с утвержденным графиком стоматологические кабинеты в 8 школах. С 1 по 23 сентября в них уже осмотрено 678 обучающихся и санировано 127 обучающихся и 5 педагогов.

Однако в настоящее время в 8 общеобразовательных организациях Белорецкого, Буздякского, Дюртюлинского, Кармаскалинского районов, городов Нефтекамск и Сибай и двух государственных школах имеются трудности с началом работы обновленных стоматологических кабинетов.

Так, в 6 школах ведется работа по лицензированию. В 4 из них медицинская лицензия имеется, в данный момент она дополняется пунктом об оказании стоматологической помощи в связи с тем, что старые стоматологические кабинеты не соответствовали новым требованиям СанПиН, и было принято решение о расширении площадей. Работы по реновации в данных школах завершены, стоматологи имеются.

Кроме того, есть школы, в которых не завершена установка оборудования и брендирование, но при этом они имеют лицензию и проводят осмотр обучающихся. Это лицей № 9 города Сибая и школа № 1 села Буздяк.

Главам муниципалитетов поручено взять данный вопрос на личный контроль и завершить работы по реновации стоматологических кабинетов.

В общей сложности, по словам Ильдара Мавлетбердина, на сегодняшний день в республике функционирует 237 школьных стоматологических кабинетов.

«Только за последние пять лет по поручению Главы республики Радия Хабирова, в рамках модуля „Здоровая улыбка“ образовательного проекта „Взлетай!“ в каждом муниципальном образовании республики появились новые современные школьные стоматологические кабинеты. За период с 2019 по 2023 год в рамках модуля „Здоровая улыбка“ было создано 110 школьных стоматологических кабинетов, оснащенных новейшим стоматологическим оборудованием и оформленных в едином дизайнерском стиле. Общая сумма субсидий из республиканского бюджета на реализацию данного проекта составила около 132 млн рублей, из расчета в среднем 1,203 млн рублей на один кабинет», — отметил руководитель регионального минобразования.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров дал указание продолжить работу по развитию сети школьных стоматологий в республике.

«Это касается и открытия новых стоматкабинетов и обновления уже существующих. Особое внимание при этом стоит уделять на отдаленные сельские школы, где вопрос стоматологической помощи наиболее актуален. Возможно, стоит рассмотреть покупку еще одного передвижного стоматологического комплекса», — сказал руководитель республики.