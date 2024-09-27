Студентам и педагогам Башкирии прочитали лекции о семейных ценностях

25-27 сентября в Башкортостане в рамках проекта «Православный маяк» регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в РБ, при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2024» и уполномоченного по правам ребенка в республике Ольги Панчихиной с лекциями выступал Константин Шестаков, кандидат социологических наук, специалист по аксиологии (науке о ценностях), социологии семьи и демографии, отец пятерых детей.
В Уфе 25 сентября первые две лекции на тему «Семья, брак и культура отношений полов» прослушали студенты Института педагогики и факультета психологии БГПУ им. М. Акмуллы. Перед началом встречи с небольшим приветственным словом к учащимся обратился протоиерей Вячеслав Архангельский, духовник РО МОО «Союз православных женщин».
«Каждый человек приходит в этот мир через семью. Какой будет она, таким будет и наше общество. Поэтому сохранение семьи – это не просто поддержание общественно значимого института. Это сохранность будущего человечества. Все, кто в разное время стремился разрушить общество, начинали с разрушения семьи, семейных устоев как самой драгоценной основы и краеугольного камня всего гражданского общества и государства», – сказал руководитель отдела Уфимской епархии по благотворительности и социальному служению, настоятель храма Вознесения Господня села Чесноковка митрофорный протоиерей Вячеслав Архангельский.
В своих лекциях для студентов Константин Шестаков акцентировал внимание на ценности семьи, говорил об основных причинах разводов, о рисках, идущих от популярной психологии, которая учит, что нужно ценить свое «я» и личные границы (не ладятся отношения – разбежались, как бильярдные шары) зачастую выше, чем будущее построенной некогда по любви семьи и судьбы уже рожденных в ней детей.
«Сегодня юноши и девушки, школьники и студенты находятся в информационной среде, которая, как правило, не способствует формированию нравственных устоев и семейных ценностей. Они в большинстве своем не видят альтернативы гедонистической, потребительской, антисемейной парадигме ценностей, не знают всей красоты и полноты наших традиционных устоев, которые являются многовековым опытом обретения личного счастья и построения великой страны. Наша задача – помочь им в этой борьбе за свое счастье, за наше общее будущее, вооружить информацией, пониманием, осмыслением, воодушевить и поддержать тех, кто живет своим умом и не идет на поводу у пропаганды цинизма и вседозволенности. К этому сегодня нас призывает наша совесть, педагогическое чутьё и само государство», — считает кандидат социологических наук, руководитель лекционного направления АНО «Спаси жизнь» Константин Шестаков.
Его выступление для педагогов и студентов было построено на основе исторических фактов, литературных примеров и современных исследований. На лекции «Формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области семьи, брака и культуры отношений полов» в Центре опережающей профессиональной подготовки РБ в Уфе присутствовали педагоги по семьеведению, педагоги-психологи образовательных учреждений, методисты по воспитательной работе, социальные работники, специалисты органов опеки, государственные служащие, занимающиеся просвещением молодежи, представители СМИ, священники.
Здесь лектор сделал акцент на демографической ситуации и влиянии духовно-нравственных ценностей на решение людей рожать или не рожать детей. Он поделился с педагогами своим опытом общения с молодежью за время посещения с просветительскими лекциями 44 регионов нашей страны.
«Здесь собрались педагоги, те, кто напрямую контактирует с детьми и молодежью. Вы можете помочь детям узнать правду. На классных часах, разговорах о важном, на семьеведении и биологии надо рассказывать о человеке и человеческих отношениях, в основе которых лежит культура, традиционные духовно-нравственные ценности. Юношество должно заниматься саморазвитием, а не раскидываться энергией впустую. И говорить о любви нужно. Об этом вся классическая мировая литература. Это ее психологическая доминанта», — обратился к башкирским педагогам Константин Шестаков.
В Уфе в БГПУ и в Центре опережающей профессиональной подготовки РБ велась трансляция и видеозапись лекций, что позволит всем желающим ознакомиться с их содержанием. Большое количество раздаточного материала было передано для Уполномоченного по правам ребенка с целью распространения по республике.
«После таких встреч у молодых людей происходит переосмысление понимания ценности семьи, дома и самих себя. И это, наверное, главный результат. Слушая отзывы педагогов, конечно же, порадовалась, что с точки зрения содержания был, действительно, ценный семинар, который прошел на одном дыхании», — отметила уполномоченный по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина, поблагодарив за методическую литературу и выразив надежду на продолжение проекта «Православный маяк», который реализуется «Союзом православных женщин» Башкирии, что позволяет приглашать и других спикеров с полезными для студентов и педагогов лекциями.
26–27 сентября цикл лекций Константина Шестакова для молодежи и педагогов прошел также в Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий, Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже и Стерлитамакском филиале УУНиТа.
«В 2022 году Указом Президента России утверждены „Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“, где говорится о том, что мы должны не только культивировать наши подлинные ценности, но и противодействовать насаждению деструктивной идеологии, разрушительной для российского общества. Поэтому особое значение приобретают методические семинары не только со студентами, но и с педагогами, посвящённые формированию ценностей подрастающего поколения. В Уфе и Стерлитамаке прошли два таких семинара Константина Шестакова, они вызвали неподдельной интерес учителей, вооружили методикой и воодушевили на этот непростой, но благородный труд. „Союз православных женщин“ в Республике Башкортостан намерен продолжить эту традицию приглашения к нам в республику известных лекторов федерального уровня», – сообщила председатель РО МОО «Союз православных женщин» в РБ Инга Юмашева.
После лекций все получили книгу Константина Шестакова «Формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области семьи, брака и культуры взаимоотношений полов», тематические журналы и буклеты.
Как сообщал ранее Башинформ, в мае этого года в Уфе прошел I православный форум «Жены-мироносицы России. Путь служения».