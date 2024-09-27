Студентам и педагогам Башкирии прочитали лекции о семейных ценностях

Его выступление для педагогов и студентов было построено на основе исторических фактов, литературных примеров и современных исследований. На лекции «Формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области семьи, брака и культуры отношений полов» в Центре опережающей профессиональной подготовки РБ в Уфе присутствовали педагоги по семьеведению, педагоги-психологи образовательных учреждений, методисты по воспитательной работе, социальные работники, специалисты органов опеки, государственные служащие, занимающиеся просвещением молодежи, представители СМИ, священники.

Здесь лектор сделал акцент на демографической ситуации и влиянии духовно-нравственных ценностей на решение людей рожать или не рожать детей. Он поделился с педагогами своим опытом общения с молодежью за время посещения с просветительскими лекциями 44 регионов нашей страны.

«Здесь собрались педагоги, те, кто напрямую контактирует с детьми и молодежью. Вы можете помочь детям узнать правду. На классных часах, разговорах о важном, на семьеведении и биологии надо рассказывать о человеке и человеческих отношениях, в основе которых лежит культура, традиционные духовно-нравственные ценности. Юношество должно заниматься саморазвитием, а не раскидываться энергией впустую. И говорить о любви нужно. Об этом вся классическая мировая литература. Это ее психологическая доминанта», — обратился к башкирским педагогам Константин Шестаков.

В Уфе в БГПУ и в Центре опережающей профессиональной подготовки РБ велась трансляция и видеозапись лекций, что позволит всем желающим ознакомиться с их содержанием. Большое количество раздаточного материала было передано для Уполномоченного по правам ребенка с целью распространения по республике.