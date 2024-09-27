Педагог из Башкирии может попасть в финал телешоу «Классная тема!»

Педагог из Башкортостана Зимфира Юсупова стала одним из 35 полуфиналистов третьего сезона телешоу «Классная тема!» на канале «Россия». Всего в проекте приняли участие 6500 учителей-предметников со всей страны. С 23 по 29 сентября 2024 года путём народного голосования будут определены семь финалистов, которые проведут открытые уроки в телешоу. Победитель получит главный приз – авторское образовательное шоу на федеральном канале.

«Классная тема!» – это проект, который даёт возможность раскрыть свой профессиональный потенциал, продемонстрировать творческий подход к преподаванию различных предметов. Каждый урок здесь становится настоящим открытием для зрителей разных возрастов. Хочу поблагодарить всех участников, поздравить полуфиналистов и пожелать успехов на пути к победе», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Проголосовать за любимого учителя можно в 7 номинациях, соответствующих школьным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология и история. В каждой номинации представлены по 5 претендентов. Голос можно отдать только за одного педагога по каждому предмету.

Зимфира Юсупова преподаёт русский язык, литературу и ведёт начальные классы в республиканском Центре дистанционного образования детей-инвалидов. Ещё она – амбассадор Всероссийского форума классных руководителей. В списке её достижений много побед в различных конкурсах.

Поддержать Зимфиру Юсупову можно, пройдя по ссылке. Сейчас педагог занимает вторую позицию и ждёт поддержки жителей республики.