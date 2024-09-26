В Уфе имущество МУЭТ продают за 2,95 млрд рублей

В Уфе имущество муниципального управления электротранспорта повторно выставлено на продажу по начальной цене 2,95 млрд рублей. В сообщении арбитражного управляющего говорится, что стартовая стоимость будет снижаться каждые семь дней на 10%. Минимальная цена устанавливается в размере 10% от начальной (то есть 295 тыс. руб.). Заявки на участие в торгах принимаются с 30 сентября по 9 декабря — ровно 10 недель.

Как и в прошлые торги, имущество реализуется единым лотом, так как оно является социально значимым для обслуживания города. Это собственно подвижной состав — трамваи и троллейбусы, автотранспорт, депо, административные здания и прочие движимые и недвижимые активы.

Победитель торгов обязуется заключить соглашение с городом использовать имущество в соответствии с его назначением, то есть продолжать работать в системе транспортного обслуживания.

МУЭТ Уфы является банкротом с 2020 года с долгом на 350 млн рублей. Крупнейшие кредиторы — ФНС, БМ-Банк, Управление инфраструктурой транспорта Уфы.

Так как покупателя на имущество МУЭТ долгое время не находится, администрация Уфы выразила готовность принять имущество банкрота в собственность. Решено, что если покупателя в ходе торгов не найдётся, активы МУП перейдут городу, и кредиторы должны будут договариваться о возмещении уже с муниципалитетом.