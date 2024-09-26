Школьников Башкирии приглашают на бесплатный интенсив по подготовке к олимпиадам

Школьников Башкирии приглашают на бесплатный онлайн-интенсив «Протон» по подготовке к ведущим олимпиадам из Федерального перечня РСОШ, а также к школьному и муниципальному этапам ВсОШ. Его проводит Ассоциация наставников олимпиадного движения. Занятия с опытными наставниками пройдут на современной и удобной платформе anodrb.ru

В трех треках онлайн-интенсива смогут принять участие учащиеся 7-8 классов, 9 классов и 10-11 классов. Планируется разбор заданий олимпиад прошлых лет. После интенсива у участников останется большой багаж знаний и опыт решения олимпиадных задач.



Для участия необходимо заполнить анкету.