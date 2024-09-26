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26 Сентября , 19:47

С сентября в Башкирии растет заболеваемость ОРВИ

С сентября в республике регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболело более 27 тысяч жителей республики.

По результатам лабораторных исследований видим, что заболеваемость сформирована циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, таких как риновирус и COVID-19. Как правило, такие инфекции распространяются воздушно-капельным путем.

Эпидемиологическая ситуация свойственна для данного периода. С началом учебного года по многолетним наблюдениям увеличивается заболеваемость детского населения. Это происходит в связи с формированием организованных коллективов в школах и детских садах.

В период подъема заболеваемости защитить себя помогут меры профилактики: в первую очередь, вакцинация против гриппа, которую важно сделать сейчас, до начала эпидемического сезона.

Автор:Сергей Николаев
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