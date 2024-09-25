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25 Сентября , 09:01

Жителя Башкирии оштрафовали за оскорбление главы сельского поселения

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Стерлитамакского района провела проверку по обращению местной жительницы. Та заявила, что ее оскорбили.

Выяснилось, что в июле этого года во время комиссионного обследования территории населенного пункта мужчина оскорбил главу сельского поселения, высказываясь в неприличной форме.

«По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по статье „оскорбление“. Постановлением мирового судьи правонарушитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Автор:Дарья Субботина
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