Жителя Башкирии оштрафовали за оскорбление главы сельского поселения

Прокуратура Стерлитамакского района провела проверку по обращению местной жительницы. Та заявила, что ее оскорбили.

Выяснилось, что в июле этого года во время комиссионного обследования территории населенного пункта мужчина оскорбил главу сельского поселения, высказываясь в неприличной форме.

«По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по статье „оскорбление“. Постановлением мирового судьи правонарушитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.