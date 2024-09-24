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24 Сентября , 07:22

Жители Башкирии смогут увидеть, как рядом с Марсом пройдет Луна

уфимский городской планетарий Марс и Луна на ночном небе 26 сентября в 03.00
Марс и Луна на ночном небе 26 сентября в 03.00Фото:уфимский городской планетарий

Жители Башкирии смогут увидеть, как ночью 25 и 26 сентября рядом с Марсом пройдет Луна. Как сообщили в уфимском городском планетарии, ночью 25 сентября Марс расположится прямо под Луной, выделяясь среди ярких звезд желтоватым цветом.

«Наверное, стоит проснуться этой ночью, особенно если вы находитесь за городом, и полюбоваться небом, где над восточным горизонтом собрались яркие звезды: Кастор и Поллукс из Близнецов, Альдебаран — самая яркая звезда в Тельце, Бетельгейзе — желтая звезда из Ориона, соперничающая с Марсом по цвету и по яркости, голубой Ригель из Ориона, Процион из Малого Пса. А после трех часов ночи на юго-востоке взойдет Сириус — самая яркая звезда нашего неба. И к этой великолепной группе ярких звезд присоединяются ещё и ярчайший Юпитер, Марс и Луна в фазе последней четверти. Подобное мы увидим только через месяц», — рассказали в планетарии.

В три часа ночи Марс с Луной будут видны точно на востоке: Луна в созвездии Возничего, а Марс — в Близнецах, справа от двух ярких звезд — Кастора и Поллукса. Взойдут они до полуночи: Луна в десять вечера, а Марс на час позже и будут видны рядом всю ночь до рассвета, пока Марс не растает в свете утренней зари, а Луна будет видна и на дневном небе, пока не зайдет за горизонт в половине пятого вечера. Пробежав за сутки 13 градусов по небу, Луна в следующую ночь будет видна слева от Марса, образуя треугольник с  Кастором и Поллуксом.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии ожидаются более теплые дни.

Автор:Дарья Субботина
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