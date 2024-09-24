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24 Сентября , 09:59

В Башкирии приставы заставили горе-мать платить сыну алименты

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии судебные приставы восстановили права 16-летнего подростка. Его горе-мать — жительница Стерлибашевского района — отработает семь месяцев принудительных работ за отказ от исполнения родительских обязательств.

Отмечается, что детство и юность молодого человека нельзя назвать счастливыми. Отец мальчика умер, когда ему было девять, мать пристрастилась к алкоголю. Вскоре ребенка поместили в распределительный центр, где он провел пару месяцев, а затем был передан в приемную семью. Не смотря на долгую разлуку, мать не интересовалась жизнью ребенка, в воспитании сына участия не принимала. Финансовой поддержки не оказывала. Суд обязал родительницу выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего, но женщина проигнорировала решение суда, продолжая вести привычный образ жизни.

Тогда судебные приставы Стерлибашевского района возбудили исполнительное производство в отношении женщины. Гражданку привлекли сначала к административной ответственности, а затем — к уголовной. В качестве принудительных мер исполнителями власти было принято решение трудоустроить родительницу, удерживая часть денег из заработной платы в счет погашения задолженности. Сейчас она работает дояркой в колхозе, а долг, накопленный за время уклонения от уплаты алиментов, с каждым днем становится все меньше.

Автор:Дарья Субботина
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